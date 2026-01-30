Cikkünk frissül...

Ha nem lépik meg a 30 százalékos rezsistopot, akkor 30 százalékkal vagy afölött nőtt volna a családok rezsiköltsége, és ez akkor lett volna érdekes, ha egyáltalán nem lett volna rezsicsökkentés – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. „Százezerszámú család kerül volna nagy bajba."

Van aki diktál, van aki átalányt fizet, van, aki jelleggörbe alapján fizet - emlékeztetett a miniszterelnök. Mint fogamazott, úgy látták, hogy ha nem alkotnak általános szabályt, sokan igazságtalannak tartják a rendszert.

A kormányfő rámutatott, Közép-Európában a lengyelek, a csehek, a németek két- három-, de van, ahol négyszeresét fizetik

Orbán Viktor azt is elmondta, a rendszer sok vitát vált ki a nemzetközi energiacégekkel, mert a profit egy részét elvonják és azt visszaosztják támogatás formájában, így valósítják meg a rezsicsökkentést.

„Ezért minden egyes évben meg kell harcolni, Brüsszel ki is akarja nyírni.”

Most extrém hideg miatt nagy dilemmában voltunk, hogy ilyenkor a kormánynak a legrászorultabbakkal kell foglalkoznia, vagy mindenkinek kell engedményt tenni.

Elmondta, három nehéz tárgyalást kellett lefolytatnia, mert meg kellett győzni Trumpot, hogy Magyarország ne kapjon szankciókat tőlük, mert nekünk kell a vezetékes szállítás, aztán meg kellett állapodni az oroszok elnökével, hogy ami a szerződésben áll, azt szállítsák le a jövőben. A török elnökkel pedig meg kellett egyezni, hogy az útvonalat, amelyen a gázt rajtuk keresztül jön Magyarországra, azt fenntartsák.

Van másfél évünk a brüsszeli rendelet kicselezésére, különben feje tetejére állnak a háztartások.

Az Európai Unió a héten fogadta el azt a rendeletet, amely fokozatosan megszünteti az orosz csővezetéken érkező földgáz és a cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az EU-ba. A teljes tilalom 2027 elejétől lép hatályba az LNG-importra, 2027 őszétől pedig a csővezetéken szállított gáz importjára – erre reagált Orbán Viktor.