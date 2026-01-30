Az amerikai Apple Inc. növelte bevételét és profitját a 2026-os pénzügyi év első negyedévében, és kedvezőnek látja a folyó negyedévet is. A december 27-én véget ért negyedévben az adózott eredmény 42,097 milliárd dollár, részvényenként 2,84 dollár volt, szemben az egy évvel korábbi kisebb, 36,33 milliárd dollár, részvényarányosan 2,4 dollár profittal.

A bevétel 16 százalékkal, 143,756 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 124,3 milliárd dollárról.

Elemzői várakozások átlagában kisebb, 2,67 dollár részvényarányos nyereség és szerényebb, 138,48 milliárd dollár bevétel szerepelt.

Az iPhone eladásokból származó bevétel 23 százalékkal, 85,27 milliárd dollárra emelkedett, meghaladta a szakértők által becsült 78,65 milliárd dollárt.

Az iPad értékesítéséből származó bevétel 6 százalékkal, 8,6 milliárd dollárra nőtt.

A Mac számítógépek eladásai 7 százalékkal, 8,39 milliárd dollárra estek vissza,

míg a hordható eszközök, kiegészítők és otthoni berendezések szegmensben a bevétel 2 százalékkal, 11,49 milliárd dollárra mérséklődött.

Az App Store, az Apple Music, az Apple Pay és az iCloud szolgáltatásokból származó bevétel 14 százalékkal, 30 milliárd dollár fölé nőtt.

A negyedévben az eladások is jól alakultak:

az Apple kínai eladásai (Hongkonggal és Tajvannal együtt) közel 3 százalékkal, 25,53 milliárd dollárra emelkedtek, a szakértők gyengébb adatot, 21,32 milliárd dollárt vártak.

Az amerikai kontinensen 11,2 százalékkal, 58,53 milliárd dollárra,

Európában 12,6 százalékkal, 38,15 milliárd dollárra,

Japánban pedig 4,7 százalékkal, 9,4 milliárd dollárra nőttek a bevételek.

Az Apple 13-16 százalékos bevételnövekedéssel számol a folyó második pénzügyi negyedévre, a szakértők 10 százalékos bővülést várnak.