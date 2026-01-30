Az amerikai Apple Inc. növelte bevételét és profitját a 2026-os pénzügyi év első negyedévében, és kedvezőnek látja a folyó negyedévet is. A december 27-én véget ért negyedévben az adózott eredmény 42,097 milliárd dollár, részvényenként 2,84 dollár volt, szemben az egy évvel korábbi kisebb, 36,33 milliárd dollár, részvényarányosan 2,4 dollár profittal.
A bevétel 16 százalékkal, 143,756 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 124,3 milliárd dollárról.
Elemzői várakozások átlagában kisebb, 2,67 dollár részvényarányos nyereség és szerényebb, 138,48 milliárd dollár bevétel szerepelt.
- Az iPhone eladásokból származó bevétel 23 százalékkal, 85,27 milliárd dollárra emelkedett, meghaladta a szakértők által becsült 78,65 milliárd dollárt.
- Az iPad értékesítéséből származó bevétel 6 százalékkal, 8,6 milliárd dollárra nőtt.
- A Mac számítógépek eladásai 7 százalékkal, 8,39 milliárd dollárra estek vissza,
- míg a hordható eszközök, kiegészítők és otthoni berendezések szegmensben a bevétel 2 százalékkal, 11,49 milliárd dollárra mérséklődött.
- Az App Store, az Apple Music, az Apple Pay és az iCloud szolgáltatásokból származó bevétel 14 százalékkal, 30 milliárd dollár fölé nőtt.
A negyedévben az eladások is jól alakultak:
- az Apple kínai eladásai (Hongkonggal és Tajvannal együtt) közel 3 százalékkal, 25,53 milliárd dollárra emelkedtek, a szakértők gyengébb adatot, 21,32 milliárd dollárt vártak.
- Az amerikai kontinensen 11,2 százalékkal, 58,53 milliárd dollárra,
- Európában 12,6 százalékkal, 38,15 milliárd dollárra,
- Japánban pedig 4,7 százalékkal, 9,4 milliárd dollárra nőttek a bevételek.
Az Apple 13-16 százalékos bevételnövekedéssel számol a folyó második pénzügyi negyedévre, a szakértők 10 százalékos bővülést várnak.
