MVM NEXT: Tisztelt Ugyfelunk! Szamlaja meg nincs kiegyenlitve. Kérjük, fizesse be februar 1-ig az alabbi linken: memneyt-ugyfelfiok.com

Ezt az SMS-üzenetet kapta az egyik olvasónk egy nappal azután, hogy a Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, és Lantos Csaba, az Energiaügyi Minisztérium (EM) tárcavezetője bejelentette, minden család részesül a 30 százalékos rezsikedvezményben, aki valamilyen vezetéken kapja az energiát. Illetve Lantos Csaba azt is hangsúlyozta, az, aki már megkapta a januári számláját, az fizesse be. Ha túlfizetés lesz, azt majd jóváírják - jegyezte meg.

Úgy néz ki, a csalók is figyelték a Kormányinfót, mert újabb lendülettel próbálják megszerezni a pénzünket és az adatainkat.

Az MVM Next az Economx érdeklődésére megerősítette, felelős energiaszolgáltatóként folyamatosan arra kérik az ügyfeleiket, hogy legyenek figyelmesek, a megtévesztő, adathalász üzenetek felismerhetők, ezzel kapcsolatban minden szükséges tájékoztatás megtalálható weboldalukon is.

Az energetikai szolgáltató szerint

a csalók az érintett személy ijedtségét használják ki, hogy megszerezzék a bankkártyája adatait.

Az MVM Next sajtóosztálya felidézte a korábbi figyelmeztetésüket. Néhány nappal ezelőtt a cégcsoport a közösségi médiafelületén már közölte, hogy a legújabb csalási kísérletek most SMS-ben érkeznek és nemlétező tartozásra vonatkoznak. "Ezekben a megtévesztő, hamis SMS-ekben a linkkel a csalók a saját oldalukra próbálják irányítani az ügyfeleket, hogy ott megszerezzék a bankkártyájuk adatait. A hibás nyelvhasználat, a szokatlan vagy túlságosan hosszú feladói e-mail-cím, a külföldi telefonszám és domainek, illetve a gyanús linkek is gyorsan leleplezhetik a próbálkozást" - írták. Fontosnak tartják, hogy bár egyes esetekben ők is küldenek SMS-t, amennyiben ténylegesen tartozása van egy ügyfélnek, de az természetesen nem egyezik a csalók által küldöttekkel. "Számlatartozás esetén az MVM kizárólag a +36303444081, +36203444433, és a +36707009885 telefonszámról küld ki figyelmeztető üzenetet, amelyek linket soha nem tartalmaznak!" - figyelmeztetett az MVM Next.