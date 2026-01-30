Az európai tőzsdék pénteken egyöntetűen erősödtek, a STOXX 600 index 0,54 százalékkal magasabban zárt. Az Euro Stoxx 50 index 0,98 százalékos nyereséget ért el.

A londoni FTSE 100 index 0,53 százalékkal emelkedett, ezzel a mutató hetedik egymást követő havi nyereséget érte el, ami több mint 12 éve a leghosszabb ilyen sorozat.

A frankfurti DAX index 1,05 százalékkal erősödött,

a párizsi CAC 40 index 0,57 százalékkal javult,

a milánói FTSE MIB index 1,02 százalékkal nőtt, míg

a madridi IBEX 35 index 1,75 százalékos pluszt mutatott

– írja az MTI.

A befektetői hangulatot elsősorban az a hír mozgatta, hogy Donald Trump amerikai elnök Kevin Warsh-t jelölte a Fed következő elnökének Jerome Powell utódjaként. A piacok Warsh-t a várakozások szerint inkább „héja” (szigorúbb inflációellenes) jegybankárként árazzák be jövőbeni várakozásaikba, ugyanakkor a jelölést a befektetők részben úgy is értelmezték, hogy a Fed függetlenségével kapcsolatos félelmek mérséklődhetnek, mivel korábban több radikálisabb szakember neve is felmerült.

Európában a nap jelentős makrogazdasági témája a német GDP-adat felülvizsgálata volt: a német gazdaság 2025 negyedik negyedévében a korábban jelzettnél erősebben bővült, negyedéves alapon 0,3 százalékkal, éves alapon 0,6 százalékkal.

Vállalati fronton Európában több nagy papír mozgatta a hangulatot: az Adidas részvényei erősödtek, miután a cég részvény-visszavásárlási programot jelentett be. A luxus- és óraipari szegmensben is élénk volt a kereskedés, miközben egyes technológiai és ipari vállalatoknál jelentős, gyors átárazások történtek.

Az olaj jegyzései a nap folyamán ingadoztak ugyan, de a záró adatok alapján mind a két fő benchmark drágult.

A WTI hordónként 65,86 dolláron zárt, ami 0,67 százalékos napi emelkedés. A Brent hordónként 69,94 dollárra erősödött, ez 0,50 százalékos plusz volt az előző záráshoz képest.

Az olajpiac továbbra is jelentős geopolitikai kockázati prémiumot áraz be.

A figyelem középpontjában az amerikai-iráni feszültség áll, illetve az, hogy ez milyen hatással lehet a Hormuzi-szoros hajóforgalmára – ez a szűk tengeri útvonal a globális energiaellátás egyik kulcsfontosságú folyosója, amelyen naponta jelentős mennyiségű kőolaj és LNG halad át. A hónap során az olajárakat emellett támogatták a Venezuela körüli geopolitikai hírek, kazahsztáni termelési zavarok, amerikai időjárási termeléskiesések, valamint az orosz olaj vásárlására vonatkozó amerikai korlátozások szigorodása – mindez a túlkínálati várakozások ellenére is felfelé tolta az idei árszintet.

Az arany eközben nagy eséssel zárta a napot.

A spot jegyzés 5004,56 dolláron állt az európai kereskedési idő végén, ami 6,86 százalékos napi csökkenés. Az áresés elsősorban a korábbi lendületes emelkedésből kivehető hasznot célzó technikai korrekciónak tulajdonítható. Az arany a hét folyamán ugyanis új történelmi rekordot ért el 5595 dollárnál, ami a piaci bizonytalanságok és geopolitikai kockázatok mellett kialakult erős menekülőeszköz-keresletet tükrözte.

A dollár a nap végére erősödött. A dollárindex 96,85 ponton állt, ami 0,72 százalékos emelkedés az előző értékhez képest. Az ingadozó mozgást a pénzpiacokon a Fed-elnökjelölés hírére adott gyors átárazásokkal magyarázták.

Az euró dollárral szembeni árfolyama a nap végén csökkent: a jegyzés 0,74 százalékkal 1,1881 dollárra ment le. Az euró januárban összességében emelkedő pályát futott be a dollár általános gyengesége és több, a vártnál kedvezőbb euróövezeti adat támogatásával.