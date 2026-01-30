Tízen mondtak fel a közelmúltban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sajószentpéter Polgármesteri Hivatalának vezetőségében, köztük a város jegyzője is – számol be a Sajómente.hu.
Ám a távozó jegyző nem kívánt részleteket elárulni a távozásának okairól.
Kapcsolódó
Úgy értesültek, az aljegyző és az osztályvezetők is felmondtak. A jegyző szerint a felmondás miatt nem borult meg a hivatal működése, és állítólag rendben halad a választásokra való felkészülés is.
A lapnak a megválasztott polgármester helyett a Fidesz–KDNP-s Bárdos Tamás alpolgármester nyilatkozott. File Tamás helyettese arról beszélt, hogy eddig tízen mondtak fel, de pontosan nem tudta megmondani, mi indította el a tömeges távozást. Bárdos szerint sincs fennakadás a hivatal működésében, az üres pozíciókat folyamatosan feltöltik.
A portál szerint az elmúlt hónapokban feszültségben nem volt hiány a településen, ami a városvezetés és a képviselő-testület között alakult ki. Ám azt, hogy a kettőnek van-e köze a köztisztviselők mostani felmondásához, azt még nem tudni.
Óriási a roham a szavazatszámláló posztokra BudapestenMegindult a versengés a szavazatszámláló posztokért a fővárosban: eddig több mint ötezren jelentkeztek, a kerületek harmadában pedig már be is teltek a bizottságok. Bővebben >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!