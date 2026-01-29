Nincs megállás, továbbra is ömlik a pénz a nemesfémekbe, az ezüst unciánkénti (31,1 gramm) 120 dollár felett is járt, míg az arany rövid időre megközelítette az 5600 dolláros árat.
Az év elejétől az arany árfolyama 27,5 százalékkal, az ezüstté 66 százalékkal nőtt.
A geopolitikai feszültségek, a gyengébb dollár és a befektetők kereslete tovább emelte a nemesfémek árfolyamát. A teljes arany ETF-állomány (az arany árfolyamváltozását pontosan lekövető pénzügyi befektetés) január 28-án, szerdán 128 ezer unciával nőtt. Ez volt a hatodik egymást követő nap, amikor nettó beáramlás történt ezekbe az alapokba, az állomány ezzel 100,6 millió unciára növekedett, ami a legmagasabb szint 2022 augusztusa óta.
A World Gold Council csütörtökön publikált szektorelemzése kiemelte, tavaly a globális aranykereslet története során először haladta meg az ötezer tonnát. Ennek is köszönhető, hogy a sárga nemesfém jegyzésára 2025-ben 53 alkalommal döntött csúcsot.
A globális arany ETF állomány egy év alatt 801 tonnával nőtt: a befektetési alapok annyi fizikai aranyat vesznek és tárolnak, amennyi kereslet van az arany ETF-re. A jegybankok tavalyi vásárlásai 863 tonnányit tett ki, igaz ez 37 százalékkal kevesebb az előző évinél, de az arany szerepe a devizatartalékokban így is egyre jelentősebb:
A globális kínálat egy százalékkal nőtt, az aranybányák 3672 tonnát termeltek ki, az újrahasznosítás pedig 1404 tonnával járult hozzá a kínálati oldalhoz.
A keresleti oldalon vegyes mozgások jellemezték 2025-öt. Az ékszerkészítők 16 százalékkal kevesebb aranyat vettek, ami az elszálló árak láttán teljesen érthető. A befektetői célú kereslet viszont összesen 73 százalékkal lőtt ki, az aranyrudakra és érmékre egyaránt végig magas volt az igény.
A magyar devizatartalék részét képező, 110 tonnás magyar aranykészlet mai értéke 19,5 milliárd dollár, azaz 6 206 milliárd forint.
Erste: Az arany továbbra is kirobbanó formábanAz arany ára tovább nőtt a gyenge dollár és a kötvénypiaci aggodalmak miatt, miközben a közel-keleti geopolitikai helyzet is kezd feszültebbé válni Donald Trump megjegyzései után. Az arany mellett az ezüst is drágult, a kurzus már 120 dollár körül van unciánként. A piac aggódik a Fed helyzete miatt is: a Blackrock főnöke, Rick Rieder már többször kifejtette, hogy drasztikusan alacsonyabb kamatokra lenne szükség az Egyesült Államok gazdaságában, mivel a mostani növekedés nem kielégítő. Ez további lendületet adhat az aranynak.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!