Nincs megállás, továbbra is ömlik a pénz a nemesfémekbe, az ezüst unciánkénti (31,1 gramm) 120 dollár felett is járt, míg az arany rövid időre megközelítette az 5600 dolláros árat.

Az év elejétől az arany árfolyama 27,5 százalékkal, az ezüstté 66 százalékkal nőtt.

A geopolitikai feszültségek, a gyengébb dollár és a befektetők kereslete tovább emelte a nemesfémek árfolyamát. A teljes arany ETF-állomány (az arany árfolyamváltozását pontosan lekövető pénzügyi befektetés) január 28-án, szerdán 128 ezer unciával nőtt. Ez volt a hatodik egymást követő nap, amikor nettó beáramlás történt ezekbe az alapokba, az állomány ezzel 100,6 millió unciára növekedett, ami a legmagasabb szint 2022 augusztusa óta.

A World Gold Council csütörtökön publikált szektorelemzése kiemelte, tavaly a globális aranykereslet története során először haladta meg az ötezer tonnát. Ennek is köszönhető, hogy a sárga nemesfém jegyzésára 2025-ben 53 alkalommal döntött csúcsot.

A globális arany ETF állomány egy év alatt 801 tonnával nőtt: a befektetési alapok annyi fizikai aranyat vesznek és tárolnak, amennyi kereslet van az arany ETF-re. A jegybankok tavalyi vásárlásai 863 tonnányit tett ki, igaz ez 37 százalékkal kevesebb az előző évinél, de az arany szerepe a devizatartalékokban így is egyre jelentősebb:

Az arany, a dollár, az euró és a jen részesedése a devizatartalékokban. Forrás: WGC

A globális kínálat egy százalékkal nőtt, az aranybányák 3672 tonnát termeltek ki, az újrahasznosítás pedig 1404 tonnával járult hozzá a kínálati oldalhoz.

A keresleti oldalon vegyes mozgások jellemezték 2025-öt. Az ékszerkészítők 16 százalékkal kevesebb aranyat vettek, ami az elszálló árak láttán teljesen érthető. A befektetői célú kereslet viszont összesen 73 százalékkal lőtt ki, az aranyrudakra és érmékre egyaránt végig magas volt az igény.

A magyar devizatartalék részét képező, 110 tonnás magyar aranykészlet mai értéke 19,5 milliárd dollár, azaz 6 206 milliárd forint.