A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 360,3 pontos, 0,28 százalékos csökkenéssel, 127 890,41 ponton zárt csütörtökön. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy az amerikai tőzsdéken elindult eladási hullám nyomán létrejött kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat húzza le a BUX-ot és mindez kihatott a vezető részvények közül az OTP-re, a Richterre és a Magyar Telekomra is. Jelezte ugyanakkor, hogy a Mol tartotta magát, az olajpapír 1,35 százalékos emelkedése részben az olaj árfolyam megugrásának köszönhető, valamint még mindig van hatása a szerb NIS olajvállalat felvásárlásának is.
Az OTP-részvények ára 100 forinttal, 0,25 százalékkal 40 250 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,5 százalékkal 1970 forintra, a Richter-papírok árfolyama 200 forinttal, 1,85 százalékkal 10 610 forintra gyengült. A Mol 52 forinttal, 1,35 százalékkal 3902 forintra erősödött.
A BUMIX 10 289,05 ponton zárt csütörtökön, ez 44,4 pontos, 0,43 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz képest.
Egy hét telt el a nagy Mol-bejelentés óta: a szakértő meg is nevezte a legnagyobb kockázatotMúlt hétfőn derült ki, hogy a Mol szerezheti meg az orosz részesedést a szerbiai NIS-ben. Megnéztük, hogy milyen kockázatai és előnyei lehetnek az üzletnek. Hétfőn - nem hivatalos forrásból - kiderülhetett, mennyit kell fizetnie a Molnak az oroszok felé. Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
