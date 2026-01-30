Minden hivatásos rendvédelmi dolgozó hathavi juttatást kap. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, hogy mintegy 56 ezer hivatásos dolgozó kap fegyverpénzt a rendőrségnél, a Katasztrófavédelemnél, a büntetés-végrehajtásnál, az idegenrendészetnél, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál és a TEK-nél.

Az államtitkár elmondta azt is, hogy a hivatásos rendvédelmi dolgozók összesen 236 milliárd forintnyi fegyverpénzt kapnak, amely átlagosan több mint 4,1 millió forintot jelent a hivatásos állomány tagjainak.

Rétvári Bence kiemelte, a rendvédelmi dolgozók köszönhetően Magyarország Európa legbiztonságosabb országa.