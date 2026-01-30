Minden hivatásos rendvédelmi dolgozó hathavi juttatást kap. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, hogy mintegy 56 ezer hivatásos dolgozó kap fegyverpénzt a rendőrségnél, a Katasztrófavédelemnél, a büntetés-végrehajtásnál, az idegenrendészetnél, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál és a TEK-nél.
Az államtitkár elmondta azt is, hogy a hivatásos rendvédelmi dolgozók összesen 236 milliárd forintnyi fegyverpénzt kapnak, amely átlagosan több mint 4,1 millió forintot jelent a hivatásos állomány tagjainak.
Kapcsolódó
Rétvári Bence kiemelte, a rendvédelmi dolgozók köszönhetően Magyarország Európa legbiztonságosabb országa.
Több tízezer magyar jut komoly összeghez jövőre: itt vannak a részletekJövő februárban érkezik a fegyverpénz, hathavi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dolgozó - közölte kedden közösségi oldalán a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!