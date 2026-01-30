A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, miután több iskola is fenyegető e-mailt kapott Hajdú-Biharban - közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy valószínűleg egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe.

A Hajdú Online információi szerint Hajdúdorogon és Debrecenben is több iskola érintett lehet.

Nyomozást rendeltek el, és az épületeket átvizsgálják – közölték. A rendőrök eddig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén.

Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere megerősítette a hírt Facebook-oldalán, hogy a Nagy Szent Bazil görögkatolikus oktatási központban bombariadót rendeltek el, mert az intézménybe ezzel kapcsolatos fenyegető elektronikus levél érkezett. Hozzátette: az általános és középiskola kiürítése azonnal megtörtént, a szülők értesítést kaptak, a gyermekek elhelyezése szervezetten, biztonságos körülmények között zajlik.

Az intézménnyel együttműködve az önkormányzat gondoskodik az érintettek elhelyezéséről - tette hozzá.