A Richter Gedeon pénteken bejelentette, hogy hogy az Európai Gyógyszerügynökség Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága (CHMP) pozitív szakvéleményt adott ki, amelyben javasolja a FYLREVY (Estetrol hatóanyagú gyógyszer) jóváhagyását hormonpótló terápiaként.

A javasolt indikáció a posztmenopauzális, méheltávolításon át nem esett nők ösztrogénhiányos tüneteinek kezelésére szolgál, akiknél az utolsó menstruáció óta legalább 12 hónap telt el.

A CHMP emellett támogatja a készítmény alkalmazását méheltávolításon átesett posztmenopauzális nők számára is, ösztrogénhiányos tüneteik kezelésére.

A végső döntést a forgalomba hozatali engedély iránti kérelemről Európai Bizottság hozza meg.

"A CHMP pozitív véleménye fontos mérföldkő a világszerte több millió nőt érintő menopauzával kapcsolatos megoldatlan igények kezelésében. Az Európai Bizottság jóváhagyását követően a FYLREVY lehet az elmúlt évtizedek első innovatív hormonális terápiás készítménye menopauzális tünetek kezelésére az európai piacon” - mondta Dr. Turek Péter, a Richter Nőgyógyászati Üzletág vezetője.

Pénteken a Richter-részvények árfolyama 1,5 százalékkal emelkedett. Az új, originális készítménnyel kapcsolatban egyelőre nincs éves árbevételre vonatkozó prognózis.