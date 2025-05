Donald Trump népszerűségi mutatója emelkedett az elmúlt egy hétben, annak köszönhetően, hogy az amerikaiak a korábbinál kevésbé aggódnak a gazdaságpolitikája és a recessziós kilátások miatt – derül ki a Reuters/Ipsos kedden zárult közvélemény-kutatásából.

A kétnapos közvélemény-kutatás szerint

Kapcsolódó Durván bezuhant Trump népszerűsége

a válaszadók 44 százaléka helyeselte összességében a republikánus politikus teljesítményét, szemben a korábbi, április 25-27. között végzett Reuters/Ipsos felmérés 42 százalékával. Trump gazdasági irányításának támogatottsága 36 százalékról 39 százalékra emelkedett.

Beiktatásakor Trump 47 százalékos népszerűségi mutatóval kezdte mandátumát, ám népszerűsége gyorsan csökkent, mivel az amerikaiak erősen aggódtak a január 20-i hivatalba lépése óta indított kereskedelmi háborúk következményei miatt.

Trump lépéseinek hatására ugyanis, amelyekkel történelmi szintre emelte a vámokat a főbb kereskedelmi partnereivel, különösen Kínával szemben, bezuhantak a tőzsdék, számos közgazdász pedig recesszió közeledtét jósolta.

Az elmúlt hetekben azonban Trump enyhített a legradikálisabb kereskedelmi lépésein, legutóbb hétfőn azt is bejelentette, hogy csökkenti a Kínával szembeni vámokat, mindemellett javultak az inflációs mutatók. A hírekre a tőzsdék emelkedéssel reagáltak és a lakosság körében is enyhültek a recesszióval kapcsolatos félelmek, bár még továbbra is magasak.

A friss közvélemény-kutatásban a válaszadók mintegy 69 százaléka mondta azt, hogy tart a recessziótól, szemben az április 16. és 21. között végzett felmérésében szereplő 76 százalékkal. Azok aránya, akik a tőzsdék miatt aggódtak, 67 százalékról 60 százalékra csökkent.

Trump egyébként az ország gazdasági problémáiért a volt elnököt, Joe Bident tette felelőssé.

A Reuters/Ipsos közvélemény-kutatásában a válaszadók 59 százaléka mondta azt, hogy Trump lenne a hibás, ha a gazdaság idén recesszióba kerülne, szemben a 37 százalékkal, akik szerint Biden lenne ezért a felelős.