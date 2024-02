A Goldman Sachs 5200 pontra emelte az irányadó S&P 500-as amerikai részvényindexre vonatkozó év végi célárát. A befektetési bankok korábban ötezer egyszáz ponton tartotta ezt, de már az az előrejelzés is négyezer hétszáz pontról volt megemelve ahogy szakértői igyekeztek lépést tartani a tőzsdei áremelkedéssel. Az új, az index jelenlegi szintjét mintegy 4 százalékkal meghaladó célárfolyamot az infláció lehűlésével és az idei amerikai kamatcsökkentési várakozásokkal indokolták.

A Goldman szerint idén 8 százalékkal nőhet az S&P 500-as index kosarában található cégek profitja, ezt elsősorban az amerikai gazdaság javuló teljesítménye és a legnagyobb kapitalizációjú cégek erős marzsai segíthetik. Úgy látják, hogy a globális GDP is bővülhet az alacsonyabb kamatok mellett az enyhén csökkenő olajár is kedvező környezetet teremt. Emellett további támogatást jelent a dollár általunk várt enyhe gyengülése – fogalmazott David Kostin, a Goldman Sachs vezető stratégája.

Várakozásai szerint az úgynevezett „csodálatos hetek” (magnificent 7) azaz a legnagyobb piaci kapitalizációjú rendelkező technológiai cégek fogják a legerősebb nyereségnövekedést felmutatni. Őket nem csak a mesterséges intelligencia iránti kereslet, hanem a fogyasztói hangulat is támogatni fogja. Emellett azért várhatóan az index más tagjai is javítanak nyereségességükön. Azonban kisebb mértékben mivel nem tudják az emelkedő költségek miatt olyan mértékben növelni.

Az látszik, hogy a globális gazdaság szempontjából van egy olyan terület, ahol nem a jövőben, hanem már most is minden a mesterséges intelligencián múlik, s ez pedig a tőzsde. Pontosabban az azt kiszolgáló chipek iránti keresleten. Az ezzel kapcsolatos felfokozott piaci hangulatban a legfontosabb chipgyártó cég, az Nvidia részvényei idén már 46 százalékkal drágultak miután tavaly három és félszerezték értéküket. Emelkedésük már olyan meghatározó volt, hogy a teljes S&P 500-as részvényindex idei pozitív teljesítményének negyede ennek volt köszönhető (erről bővebben itt írtunk). A chipgyártó a rally után immár a 3. legértékesebb amerikai tőzsdei vállalattá lépett elő az Apple és a Microsoft után.

Amikor a befektetők azt mondják, hogy a tőzsde idén jól teljesít, akkor valójában arra gondolnak, hogy a technológiai szektor jól teljesít, és az Nvidia ennek a középpontjában áll. Azonban az itt uralkodó optimista várakozások nem teljesülnek, akkor azt gyorsan és drasztikusan visszahat az egész piacra

– mondta Keith Lerner, a Truist Advisory Services vezető piaci stratégája a Reutersnek.



Ebből a szempontból meghatározó lesz az Nvidia gyorsjelentése, amelyet szerdán tesz közzé a cég. Az elemzők 4,56 dolláros részvényenkénti eredményt várnak átlagosan, és azt, hogy a negyedéves árbevétel 20,378 milliárd dollárra emelkedik az egy évvel ezelőtti 6,05 milliárd dollárról.

A piac nagy tűzijátékra számít az eredmények közzétételét követően. Az opciós árazások alapján a befektetők mindkét irányban akár 11 százalékos kilengést is elképzelhetőnek tartanak a részvény árfolyamában.

Az elemzők szerint jó negyedéves számok és megfelelően pozitív kilátások esetén felerősödhet az a rally amelyet év eleje óta lehet tapasztalni az amerikai tőzsdén. Ha azonban csalódást keltő adatok látnak napvilágot, vagy a menedzsment várakozásai lesznek a kelleténél kevésbé optimisták akkor akár masszív profitrealizálás is megindulhat.