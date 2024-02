Tavaly egész évben erősen emelkedett a Nvidia részvénye, miután ismert lett, hogy a társaság gyártja főként azokat a chipeket, melyeket a mesterséges intelligencia alkalmazását kiterjesztő cégek kifejezetten erre a célra vásárolnak.

Szájára vette a világ

A cég árbevétele is nyeresége ennek megfelelően növekedett is tavaly, de év eleje óta meredekebb lett az árfolyamemelkedés, a részvény kifejezetten a mánia jelet mutatja. Ezt az is alátámasztja, hogy sokan beszélnek róla, a részvény értékeltségétől függetlenül vakon bíznak benne, és adott esetben meg is vásárolják a papírt, nem nézve, hogy reális-e még az értékeltsége.

Kép: Economx

Ez oda vezetett, hogy a társaság értéke először csak az ezermilliárd dolláros szintet lépte át, most már ennek duplájához közeledik, így kevéssel már meg is előzte az Alphabetet, és nem sok kell a Saudi Aramco utoléréséhez sem. Utána már csak a két legnagyobb, a Microsoft és az Apple lenne előtte.

Az igazság pillanata

Kétségtelen, hogy a társaság olyan chipeket gyárt, melyek darabja akár 20 ezer dollárba is kerülhet, és ezekből a Google és az Amazon több ezer darabot is megvásárol felhő alapú szolgáltatásaik fejlesztéséhez a CNBC szerint. Mielőtt az mesterséges intelligencia mánia megindult volna, a cég grafikus chipjeiről volt híres, melyeket elsősorban gamer számítógépekhez gyártottak, ahol a videójátékokhoz szükség van erre.

Az igazság pillanata február 21-én fog eljönni, amikor a cég beszámol előző negyedéves eredményeiről. Az elemzői várakozások átlaga 118 százalékos éves árbevétel növekedés, a tényleges eredmény megmutatja majd, hogy valóban indokolt-e az optimizmus, de ami még fontosabb, hogy milyen kilátásokat vázol fel a társaság az idei évre.

Mindennek van határa

Nagy kérés például, hogy egyszeri nagy fejlesztésre vásárolják a Nvidia termékeit, vagy fenntartható lesz ez a folyamatos kereslet. A cég P/E (árfolyam és az egy részvényre jutó nyereség hányadosa) rendkívül magas, 100 körüli értéken van, ami legalább 5-szörös profitnövekedést áraz. Ráadásul a részvényárban a felfelé út limitált, mivel ilyen gigantikus cégértéknél már rengeteg pénz kell az árfolyam további növekedéséhez, a gyors többszörözés ilyen szinten már lehetetlen. Ha viszont csalódást keltő az adat, magas lóról lehet nagyot esni.