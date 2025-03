Komoly hullámvasútra készülnek a befektetők a tőzsdéken a héten. Várhatóan szerdán jelenti be Donald Trump azt a listát, végül is mely termékekre és milyen országok esetében vet ki védővámokat az Egyesült Államok, hogy lefaragja éves szinten 1200 milliárd dollárra rúgó kereskedelmi deficitjét.

A részvénypiac amúgy is pocsék negyedévet készül zárni, az S&P 500-as index a pénteki záróárakkal számolva január eleje óta 5,1 százalékot esett, miután az azt megelőző két évben éves szinten 20 százalék feletti emelkedést produkált. Ha ez így marad, akkor ez lesz a piac legrosszabb első három hónapja a Covid-járvány 2020-as kirobbanása óta.

A hangulatot a negyedév folyamán egyértelműen Donald Trump hivatalba lépését követően azonnal elindított letámadása rontotta el. A beharangozott 25 százalékos büntetővámok a legfontosabb kereskedelmi partnerekkel szemben nem csak az inflációs várakozásokat szabadították el, de a kormányzati szektorban megindult leépítési hullámmal párosulva rekordgyorsasággal taszította mélybe a fogyasztói hangulatot is, ami a legfontosabb pillére az amerikai gazdaság növekedésének.

Az inflációs várakozások növekedésével csökkentek a Fed lazítási programjának ütemére vonatkozó várakozások is, miközben a bevezetendő vámok miatt ez elemzők elkezdték lefelé vagdosni az amerikai cégek nyereségére vonatkozó várakozásaikat, s az S&P 500-as indexre vonatkozó célárak is egyre lejjebb kerülnek a nagy befektetési bankoknál - emlékeztet összefoglaló elemzésében a Reuters.

Trump április 2-t mint az „amerikai gazdaság felszabadításának napját” harangozta be, azonban lehet, hogy tényleg könnyebbséget hoz a befektetők számára. Ha a bejelentendő vámok valóban véglegesnek bizonyulnak, akkor legalább a piacot fenyegető számos bizonytalansági tényező közül az egyik legfontosabb tisztázódhat.

Mindenki tisztánlátást akar, mert bárhogy is alakul, ez mutatja meg, mihez kell majd alkalmazkodni

– fogalmazott a Reutersnek Jack McIntyre, a Brandywine Global portfóliómenedzsere.

Vannak olyan optimista elemzői vélemények is, amelyek szerint ha meglesz a nagy bejelentés, akkor talán véget is érhet az a favágó munka, amely során az elnök hivatalba lépését követően a gazdaság számára legfájdalmasabb lépéseinek sorozatát megtette. Elképzelhető, hogy ezután már talán napirendre kerülhetnek olyan témakörök is, mint a társasági adó csökkentése. Ez ugyanis a kampány során fontos ígéret volt, s pont ennek reményében indult meg nagy emelkedés Trump választási győzelmét követően a részvénypiacon. Ráadásul a piac már sok esetben a legrosszabb forgatókönyvre is felkészülhetett, így nehéz elképzelni, hogy a végleges részletek még komolyabb negatívumokat tartalmazzanak az egyik elemző szerint.

Ugyanakkor sok függ majd az érintett országok válaszlépéseitől is. A héten az import autókra és autóalkatrészekre kivetendő 25 százalékos általános vámtarifa bejelentését követően Kanadától Franciaországig válaszlépésekkel fenyegetőztek a kormányok. Ha kialakul egy hosszabb ideig tartó ütésváltás a vámokkal kapcsolatban, az természetesen rosszat tesz majd a piacnak.

Pénteken érkezik majd a legfontosabb amerikai munkaerőpiaci adat, a februárban az Egyesült Államok nem mezőgazdasági szektorában keletkezett munkahelyek számáról. A várakozások szerint 139 ezer új álláshely keletkezhetett a februári 151 ezer után. Az adatnak most azért is kiemelt jelentősége lehet, mivel nem mindegy, hogy a gazdaság milyen ütemben lesz képes felszívni az Elon Musk által vezetett kormányzati leépítési program miatt utcára kerülő szövetségi alkalmazottakat.

Az amerikai részvények árazása eközben még mindig magasnak tekinthető, dacára az időközben bekövetkezett esésnek. Ez érthető, hiszen a részvényárak esésével párhuzamosan az eredményvárakozások is csökkentek. A LSEG adatai szerint év elején az S&P 500-as index várt profitokkal számolt átlagos árfolyam/nyereség hányadosa az év eleji 22 feletti szintről mostanra ugyan 21 alá csökkent, de ez még mindig jóval a 15,8-as hosszútávú átlag feletti érték.