Nincs megállás, tovább menetel a forint, az árfolyam november 8. óta nem látott szintre, 403,6-ra tért vissza hétfő délután. A dollár is olcsó, jelenleg 391,5 forintot kérnek egy zöldhasúért.

Az év elejéhez képest is jól néz ki a forint, azóta másfél százalékkal erősödött, míg az elmúlt egyhavi teljesítménye 2,3 százalék plusz. Egyébként a forint teljesítménye nem kiugró, száguld a złoty is, amelynek árfolyama 7 éves csúcsra lőtt ki az euróval szemben azzal, hogy az elmúlt egy hónapban 2 százalékos elmozdulást produkált az erős irányba.

A kedd is izgalmas lehet a forint szempontjából, a KSH a januári inflációs számokat publikálja. A decemberi 4,6 százalékos éves adat után a konszenzus 4,8 százalék. Nem lehet kizárni azonban a negatív meglepetést annak láttán, hogy Nagy Márton tárcavezető hétfőn bejegyzést tett közzé az árstopok esetleges újra bevezetésének szükségességéről, amely nagyobb eséllyel vonatkozhatna egyes élelmiszerekre, mint az üzemanyagokra.

Hogy a régió devizáit továbbra is a tenyerükön hordozzák a befektetők a következő napokban, az jelentős mértékben a pénteken kezdődő, háromnapos müncheni békekonferencia fejleményein is múlik. Ha valóban körvonalazódik egy béketerv az orosz-ukrán háború lezárása irányába, akkor abból egyértelműen profitálhatnak a régiós devizák, illetve az alulárazott részvények (elsősorban a lengyel papírokat tartják kifejezetten olcsónak a szakértők, de ilyen szempontból a magyar részvénypiac is elég attraktív). Kedden éjszaka az MSCI index felülvizsgálatának eredménye is érdekes lehet a hazai blue chip részvények szempontjából.

Egyre közelebb merészkedik az euró/ forint a 400-as lélektani szinthez.

Egyébként rég volt ilyen, hogy öt egymást követő héten is erősödni tudjon a forint az euróval szemben. A Raiffeisen Bank elemzői szerint a trend elakadhat, ami nem meglepő, hiszen a többség és az elemzők is nagyjából a 405-ös szintnél látja a rövid távú kereskedési sáv alját, s a következő hónapokat is 405-415 körüli egyensúlyi szintek jellemezhetik. Nincs kizárva a visszatérés a 390-400-as zónába sem, előtte még a lélektani 400-as határt kellene legyűrni.