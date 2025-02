Accorde Alapkezelő, Gyurcsik Attila, vezérigazgató:

A görög és a lengyel eszközöket gondoljuk Trump-álló befektetéseknek.

A kereskedelmi partnerekkel szemben belengetett vámok érdemben gyengítették többek között az eurót is a dollárral szemben.

Továbbra sem lehet tudni pontosan, mi lesz a vége a kereskedelmi csatározásnak, de a gyenge euró jó eséllyel velünk fog maradni. Mindez pedig érdemben javíthatja az eurózóna versenyképességét, ráadásul az a szolgáltatási szektor, ami számos európai ország gazdaságának a gerincét adja, nehezebben sújtható vámokkal. Éppen ezért az európai turizmus és különös tekintettel az ebben érdekelt déli államok nettó haszonélvezői lehetnek a gyenge eurónak, miközben a vámok negatív hatásai tekintetében jóval kisebb a kitettségük, mint például a feldolgozóipari exportban érdekelt Németországnak. Az egyik ilyen nyertes ország lehet a turizmus felé az egyik legnagyobb kitettséggel és egyben az egyik legolcsóbb részvénypiaccal rendelkező Görögország is.



Donald Trump beiktatásával ugyanakkor felcsillant a remény egy ukrajnai fegyverszünetre, ami jelentősen átárazhatja a régiós piacokat és azon belül is a lengyel tőzsdét.

Meglátásunk szerint ugyanis a lengyel piac az egyik legjobb régiós háborús proxy piac. Értve ezalatt azt, ha a háború véget ér vagy nyugvópontra jut, akkor ez lesz az a piac, ahova elsőként tér vissza a tőke, mivel ez a legnagyobb és leglikvidebb régiós piac is egyben. A lengyel gazdaság növekedési üteme lényegesen meghaladja az európai és régiós átlagot, melyhez historikusan is alacsony tőzsdei értékeltség társul. Ráadásul a Donald Trump által gyakran emlegetett védelmi kiadások mértékében is éllovas Európában, így nem csak túlteljesíti a NATO elvárásait, de fontos megrendelője az Egyesült Államok hadiiparának.

Amundi Alapkezelő, Weber Tamás kötvényportfólió menedzser:

Fontos, hogy ha valami a Trump-hatástól kisebb-nagyobb mértékben független, az nem garancia, hogy jól fog teljesíteni.

Hajlok arra, hogy a Trump-hatás a piaci várakozásokkal ellentétben az USA növekedési

kilátásaira is negatívan hathat. A beígért intézkedések közül a bevándorlás leállítása és

esetleges megfordítása, a vámok bevezetése, a kormányzati költségek leszorítása (DOGE) egyértelműen negatív, az adócsökkentések csak áttételesen, az alacsony fogyasztási és beruházási hajlandósággal rendelkező jómódú háztartásokon és nyereséges vállalatokon segíthetnek. Az olajkitermelés emelése hathat pozitívan, de ehhez idő kell, és ilyen a dereguláció is, ami hosszú távon fejti ki a hatását.

Az elmúlt időszak jól mutatja, hogy a belengetett intézkedéseket nem olyan módon vezetik

be, ahogy a politikai kommunikációban elhangzanak. Így még az USA esetében sem lehet

tudni, hogy a Trump-hatás micsoda pontosan, hogy az egyes régiókra, illetve eszközökre

hogyan hat, pozitív lesz vagy negatív. A külföldi piacok esetében még nagyobb a bizonytalanság.

Ha a Trump-hatástól meg akarjuk kímélni magunkat, akkor olyan részpiacokat érdemes keresi, amelyek saját medrükben, a világgazdaságtól viszonylag függetlenül működnek:

Nagy belső piaccal és viszonylag zárt gazdasággal rendelkező országok: India, vagy a régióban Lengyelország.

Amelyeknek kicsi a közvetlen kereskedelmi kapcsolata az USA-val, és inkább szolgáltatásalapú gazdaságot üzemeltetnek, ahol a kereskedelmi kockázatok jóval

kisebbek. Ilyenek Spanyolország, Olaszország, Görögország.

bezzeg-országként szerepel, vélhetően nem kap majd vámokat a nyakába és kicsi az ipari

kitettsége.

A Trump-hatástól védhetnek olyan hosszú távú trendek is, amelyek attól függetlenül is

vélhetően végbemennek, hogy Trump épp rövid távon milyen bizonytalanságot okoz:

A japán infláció emelkedése tartósnak látszik, így a japán jegybank kamatemelési

hulláma feltehetőleg Trumptól függetlenül is megtörténik. Ez támaszthatja a jen árfolyamát.

Az erős belső fogyasztás segítheti az ennek kitett iparágakat (kiskereskedelem, turizmus) és az európai gazdasági kilátásokat általában. Az aranynak kedvez a bizonytalanság növekedése, ennek megfelelően a régi-új elnök hivatalba lépése óta folyamatos emelkedik. A globális jegybanki vételek hosszú távú

felhajtóerőt jelenthetnek, a hagyományos befektetők körében pedig most kezd igazán

pozitívan alakulni a hangulat, ami további tőkebeáramlást jelenthet.

Equilor Befektetési Zrt, Muhi Gergely, vezető elemző:

Donald Trump január 20-i hivatalba lépése óta bejelentett – néha egészen tabudöntögető – intézkedései jelentős mértékben növelték a bizonytalanságot. Ez főként magasabb kötvényhozamokban, valamint az érintett szektorok jelentős árfolyammozgásában jelenik meg. A nagy kapkodásban annyi biztosnak látszik, hogy Trump nyílt, vagy ki nem mondott céljai elérésére elsősorban a kereskedelempolitikát kívánja felhasználni. Amennyiben a portfóliónkat szeretnénk ettől a hatástól megkímélni, érdemes lehet olyan szektorokat felülsúlyozni, melyek kevésbé érintettek ebben a játszmában.

A fizikai termékeket előállító vállalatok részvényei helyett célszerű a szolgáltató szektor cégei közül válogatni. Azonban itt is indokolt az óvatosság, mert a szállítmányozási cégek profitjának szintén árthat a vámok miatt visszaeső kereskedelem. A nagy amerikai techcégek, mint a Meta vagy a Google, könnyen válhatnak áldozatokká, ugyanis az USA kereskedelmi partnerei jó eséllyel állíthatják ezeket a cégeket a megtorló intézkedéseik középpontjába.

A legjobb választás az lehet, ha olyan szektorokat választunk, amelyek kevésbé kitettek a nemzetközi kereskedelemnek, és viszonylag stabil cash flow-val rendelkeznek viharos időkben is. Ilyen lehet a távközlési, továbbá a közmű szektor. Emellett egy jól diverzifikált portfóliónak kis mértékben az arany is része lehet, amely kifejezetten jól szokott teljesíteni zavaros időkben. A feszültség pedig várhatóan csak tovább fog fokozódni az USA és fő kereskedelmi partnerei között. Ráadásul utóbbiak közül Kína egyben geopolitikai riválisa is az Egyesült Államoknak, így az arany, mint klasszikus menekülő eszközosztály a következő években is jól teljesíthet.

Hold Alapkezelő, Balásy Zsolt, portfóliómenedzser:

Először is azonosítanunk kéne a Trump-hatást, mert egyelőre úgy tűnik, hogy ebben irányok nincsenek, csak káosz.

Ha káosz ellen keresünk fedezetet, akkor könnyű dolgunk van: nem szabad kockázatos eszközt vásárolni. Mi az, ami nem kockázatos? Lakossági állampapírok, rövid kötvények, illetve jelenleg úgy tűnik, hogy az arany is ide tartozik.

Egy másik megközelítés, hogy olyan eszközt veszünk, amelyek árfolyama azt tükrözi: a piacok szerint Trump kedvez nekik. Eddig a dollár és a kriptoeszközök tűntek stabilan ilyennek, de részben mert ezek már sokat emelkedtek – azaz "drágává" váltak – ezekben is megjelent a volatilitás.

De azt hiszem, ez nem a jó megközelítés. Ha rövid távra nézünk, akkor olyan eszközt vásárolnék, ami egy volatilis piacból profitálni tud, ilyen lehet egy jól megválasztott abszolút hozam alap.

Ha hosszabb távra nézünk, akkor most is azt tudom ajánlani, amit mindig: olcsó eszközökből kell vásárolni, egyszer majd lesznek nem olcsóak. Mi például a lengyel piacon találunk sok ilyet. Ráadásul ez egy USA-EU vámháborúnak kevésbé kitett régió, sőt vannak szektorai, ami az olcsósága miatt még egy európai gazdasági lassulást is meg tud úszni.

K&H Értékpapír, Cinkotai Norbert, vezető elemző:

Általános részvénypiac: Trump vélhetően a növekedés pártján áll majd, így számára egy recessziós forgatókönyv aligha kívánatos. A korábbi ciklusában is próbálta magát a gazdaság támogatójaként megjeleníteni, miközben a részvénypiaci sikereket is sokszor magáénak érezte. Az amerikai piac így vélhetően kiemelt fontossággal bír számára is, amiben az alacsonyabb kamatok elérése is célként jelenhet meg. A nagyobb vámok esélye persze negatívumot jelenthetnek az exportőrök számára, de az általános piaci hangulat pozitív lehet, csökkenő finanszírozási költségekkel és stabilabb reálgazdasági motívumokkal.

Dollár: Trump bár szeretne alacsonyabb kamatokat, egy ponton túl nagy mozgástere neki sincsen. A 2010-es évekre jellemző alacsonyabb környezet aligha tér vissza, a dollárban lévő kamatszint pedig globálisan is versenyképes lehet, ami a dollár vonzerejéhez is hozzájárulhat. A nemzetközi gazdaságban több régió gyengébben szerepel, ez is az amerikai dollár erejét segítheti ilyenkor, főleg látva az amerikai gazdaság növekedési többletét az utóbbi időszakban. Egyelőre még nehéz trendfordulót vizionálni, továbbá a forinttal szemben látott mozgások az utóbbi időszakban szintén azt mutatják, hogy felfelé trendel az USD/HUF árfolyama.

Arany: Trump nagyobb növekedést szeretne, de a másik oldalon a deregularizációs és adócsökkentési terveket is látni kell. Az eredmény hosszabb távon egy magasabb inflációs környezet lehet, amit persze már áraz is egy ideje a piac, az arany 2800 dollár felett jár. Trump részéről a reálhozamokra viszont kerülhet némi nyomás, ami egy drasztikus dollárerősödés kapcsán nem számítana talán látványosan az aranynál, ennek hiányában viszont vélhetően igen. A reáleszközök mellett az inflációs időszakokban az arany sem szokott historikusan rosszul szerepelni, bár a 2022-es inflációs megugrás jó eséllyel nincs terítéken az USA-ban, és globálisan sem a jelenlegi adatok alapján.

AI-sztori: Első elnöksége alatt Trump támogatott több „régi”, konvencionális iparágat, azonban a mostani csapata, illetve Elon Musk miatt fontos szerepet kaphatnak a „jövő iparágai” is. A Stargate kapcsán már látható, hogy milyen összegeket hajlandó költeni az új kormányzat például az AI- kapcsolat területekre, és vélhetően ez még csak a kezdet. Alighanem a szegmens felértékelődését is elhozhatja ez az újabb ciklus, ami furcsán hangzik annak kapcsán, hogy már most sem beszélhetünk részvénypiaci szempontból olcsó sztoriról. Feltehetően a növekvő verseny mellett viszont rentábilis hosszú távú megoldásokat is láthatunk majd piaci szereplőktől a különböző alszegmensekben, ami erős vállalatok létrejöttéhez is hozzájárulhat, megalapozva az amerikai sikereket ezekben is.

MBH Befektetési Bank:

USA: Infláció-kapcsolt kötvények Trump intézkedései rendre inflatorikus hatásúak lehetnek: a kivetett vámok a jelentős import-tartalommal rendelkező termékek árát emelhetik, a bevándorlók esetleges kitoloncolásával pedig egyes szektorokban komoly munkaerőhiányt idézhet elő. A piac úgy gondolja, hogy a következő ötéves időszak átlagos inflációja 2,5 százalék lehet, 1,8 százalékos előremutató reálhozam mellett. Ez a reálhozamszint már önmagában kedvezőnek tűnik, de ha 2,5 százalék feletti tengerentúli áremelkedésre számítunk, érdemes infláció-kapcsolt reálkötvényekkel is kiegészíteni az amerikai kötvénykitettséget.

Egészségügyi részvények Az egyetlen amerikai szektor, amely 2024-ben nem lett jelentősen drágább, értékeltsége viszonylag kedvező. Igaz ez azt is jelenti, hogy a tavalyi teljesítménye elmaradt a szélesen vett részvénypiactól. A szektor inflációs környezetben és gazdasági lassulás esetén is felülteljesítheti a ciklikusabb iparágakat. Trump intézkedéseinek hatását egyelőre nehéz megbecsülni: az inflációs hatás valószínűnek tűnik, de egyaránt mozdíthatják a reálgazdaságot erősebb növekedés, vagy éppen zsugorodás irányába. A szektor mellett szól még a globális demográfiai megatrend, az idősödő társadalom és a feltörekvő piacok életviteli átalakulása is. Vince Péter, Advisory Desk vezető.



Donald Trump elnöksége alatt a mesterséges intelligencia várhatóan fontos szerepet kap mind a gazdasági növekedés, mind a nemzetbiztonság terén. Kormányzata hatalmas összegeket fektet az MI-infrastruktúrába, hogy az Egyesült Államok megőrizze vezető szerepét ebben az egyre kiélezettebb globális versenyben – különösen Kínával szemben. Annak ellenére, hogy Biden exportkorlátozásokat vezetett be a csúcstechnológiás chipekre, Kína gyorsan alkalmazkodott, és a vártnál hamarabb csökkentette a lemaradását. Ez új stratégiát követel: ahelyett, hogy csak akadályoznák Kínát, az USA-nak saját AI-fejlesztéseit kell felgyorsítania. Péter Milán junior részvényelemző.



Trump elnöksége alatt világszinten tovább növekedhetnek a védelmi kiadások. Egyrészt meg is követelheti a NATO tagoktól a GDP arányos védelmi kiadásaik emelését, azonban nem csak ez késztetheti az USA szövetségeseit magasabb kiadásokra. A visszatérő elnök már beiktatása előtt területi igényeket fogalmazott meg a szövetségeseivel szemben, ami arra vezérelheti az érintetteket, hogy csökkentsék az Egyesült Államoktól való katonai függőségüket, és haderőfejlesztésbe kezdjenek. Erre sarkalja őket, hogy az orosz-ukrán konfliktus, a Közel-Kelet helyzete vagy Tajvan kérdése még valószínűleg sokáig velünk marad. A védelmi kiadások emeléséből pedig a hadiipari cégek profitálhatnak. Weiszmann Pénter junior részvényelemző.



Arany: kissé konzervatív, de kifejezetten jó választás lehet kockázatkezelés szempontjából. A jelenlegi geopolitikai mozzanatok hatására jelentősen nőtt a bizonytalanság a tőkepiacokon, így racionális lépés növelni az arany súlyát a portfólióban, mellyel részeben kiküszöbölhető a politikai üzengetések és hatalmi harcok álltál kiváltott erős volatilitás.

Energia: nagyobb kockázatvállalóknak izgalmas lehet az energia szektor. Trump elkötelezett a fosszilis energiahordozók kitermelésének növelésében, így a sok kockázat ellenére, érdemes lehet a republikánus adminisztráció alatt enyhén felülsúlyozni a portfólió ezen részét, egy magasabb hozampotenciál érdekében. Dina Dániel junior részvényelemző.

OTP Global Markets:

Az OTP Bank szakértői szerint a hitelintézet idei befektetési stratégiája nyomán az arany jól teljesíthet hosszútávon Donald Trump amerikai elnök bejelentett és a sajtóhírek alapján tervezett intézkedései mellett is. E nyersanyag árfolyamát nem érintené negatívan, ha esetleg újabb geopolitikai feszültségek alakulnának ki, vagy a védővámok vagy egyéb amerikai kormányzati intézkedések növelnék az inflációt, sőt, az sem, ha a januárban hivatalba lépett amerikai elnök kamatcsökkentést szorgalmazva nyomás alá helyezné a Fed-et. Természetesen az Egyesült Államok részvénypiacán vannak olyan részvények, amelyek árfolyama az említett eshetőségek hatására is növekedhet, ám ezek pontos mozgására több egyéb faktor is hathat.