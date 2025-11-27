A londoni FTSE-100 mutató 0,02 százalék, a frankfurti DAX-index 0,22 százalék, a párizsi CAC-40 index pedig 0,04 százalék erősödéssel zárt. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,10 százalékkal süllyedt.
Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 19 centtel (0,30 százalékkal), 62,73 dollárra emelkedett. Az arany határidős jegyzése 4188,50 dolláron állt unciánként, 0,33 százalékos (13,80 dolláros) gyengüléssel.
Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, decemberi jegyzésében 1,15 százalékkal csökkent az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 29,03 eurón zárt.
Hálaadás ünnepe miatt csütörtökön nem volt kereskedés az amerikai tőzsdéken.
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
