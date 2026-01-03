A 2026-os év elején újabb budapesti kerületek emelték a lakossági parkolási engedélyek díját, a szabályozás így egyre differenciáltabbá válik.
A legtöbb helyen már nemcsak az számít, hogy első vagy második autóról van szó, hanem az is, hogy milyen környezetvédelmi besorolású a jármű, mekkora a tömege, illetve mikor épült az az ingatlan, ahol a tulajdonos él.
A változtatások nyomán ma már egy két autót tartó háztartás éves parkolási költsége könnyen átlépheti a százezer forintot, egyes kerületekben pedig elérheti a 200-300 ezer forintot is.
Ennyibe fog kerüli a parkolás
- A II. kerületben az első autó 15 ezer forint évente, a második zónától függően 40-80 ezer forint évente, viszont állandó lakcím nélkül a parkolási engedély akár évi 100 ezer forintba is kerülhet.
- A III. kerületben 2026-tól az első autó után 15 ezer forintot kell fizetni, míg a második autó éves díja 40 ezer forintra emelkedett.
- Az I., az V. és a XII. kerületben a második autó parkolása a zónától és a környezetvédelmi besorolástól függően akár évi 150-225 ezer forintba is kerülhet, míg az elektromos autók jelentős kedvezményt kapnak.
- A XIII. kerületben az új építésű lakásokban élők autóként évi 60-120 ezer forintot fizetnek, így két autó esetén akár 240 ezer forintra is rúghat az éves díj, míg a régebbi építésű lakásoknál az első autó 15-30 ezer, a második 60-120 ezer forintba kerül.
- A VIII. kerületben a régi építésű házakban élők első autója 18-30 ezer, a második 48-72 ezer forint évente, ugyanakkor az új építésű lakásoknál, saját garázs hiányában autóként évi 150 ezer forintot kell fizetni, így két autó esetén akár 300 ezer forintot is.
- A VI. és VII. kerületben nem változtak a lakossági parkolási díjak,
- a IX. kerületben viszont az első autó után 30 ezer forintot kell fizetni, és Terézvárosban a két tonnánál nehezebb járművek után dupla díjat számítanak fel.
- A XI. kerületben az első autó parkolása évi 12 ezer, a másodiké 24 ezer forintba kerül.
- A XIV. kerületben az első autó továbbra is ingyenesen parkolhat, a második jármű után azonban zónától és környezetvédelmi besorolástól függően akár 112 500 forintot is elkérhetnek évente - írja a Telex.