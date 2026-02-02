A magyarok közel fele (46 százalék) Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek, s csak alig több, mint harmaduk (35 százalék) gondol így Magyar Péterre. Hiába közeleg a választás, a miniszterelnök-jelöltek közötti különbség változatlanul hatalmas.

Az országgyűlési választás politikai értelemben miniszterelnök-választás is. A választópolgárok jogi értelemben ugyan pártlistákat és választókerületi képviselőket támogatnak, valójában arról is döntenek, ki legyen Magyarország kormányfője.

Hetven nappal a választás előtt azonban úgy tűnik, Magyar Péter hátránya a miniszterelnöki alkalmassági versenyben behozhatatlan. A Nézőpont Intézet januári kutatásában, négy megnevezett jelölt közül, a választókorú magyarok

46 százaléka nevezte a hivatalban lévő kormányfőt a legalkalmasabbnak,

a megkérdezettek 35 százaléka Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét választotta.

Ez az adat megfelel az októberinek: Orbán Viktor akkor is 11 százalékpontos előnyben volt Magyar Péterhez képest (novemberben az előny, átmenetileg 15 százalékpontra nőtt).

Orbán Viktor támogatottsága különösen magas az idősebbek és a falvakban lakók körében.

A hatvan év feletti, 2,5 millió honfitársunk 57 százaléka,

míg a községekben élő 2,3 millió honfitársunk 58 százaléka Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek.

A mérés szerint a Demokratikus Koalíció elnöke és egyben miniszterelnök-jelöltje a választók négy százalékának támogatását élvezi. A párt reménykedhet abban, hogy átlépi a parlamenti küszöböt.

Toroczkai László miniszterelnöki ambícióit szintén a választók 4 százaléka támogatja, de a Mi Hazánk a Nézőpont Intézet pártpreferencia kutatásai alapján – szemben a DK-val – biztos bejutó lehet így is. Azaz nemcsak Toroczkai miniszterelnökségét kívánókból áll a párt bázisa.

A megkérdezettek 11 százaléka nem tudott vagy nem akart a négy név közül legalkalmasabb miniszterelnököt választani.