Az előző hónaphoz képest nincs érdemleges változás a pártok népszerűségében – derült ki a Publicus januári kutatásból, amelyet a Népszava megbízásából készített. Ez azt jelenti, hogy a Fidesznek nem sikerült közelebb kerülnie Magyar Péter pártjához.

A teljes népességben

a Tisza Párt 33 százalékon,

a Fidesz 28 százalékon áll, ami megegyezik a Publicus decemberi adataival.

A biztos szavazó pártválasztóknál

a Tisza 48 százalékával szemben

a Fidesz csak 40 százalékot tud felmutatni.

a biztos szavazók 17 százaléka még nem kötelezte el magát egyik párt mellett sem.

A kisebb pártok a teljes népesség körében:

A Demokratikus Koalíció egy-egy százalékot rontott, a teljes népességben 3 százalékos, a másik két kategóriában 4-4 százalékos a népszerűsége. A csökkenés azonban jócskán hibahatáron belüli, de ebben a helyzetben a DK nem kerülne be az Országgyűlésbe.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt támogatottsága továbbra is 2-3 százalék,

a Mi Hazánk pedig is a teljes népességben elért 4 százalékot, a biztos szavazó pártválasztóknál 5-5 százalékot kapott, mint decemberben.

„Ha most vasárnap lennének a választások”, akkor a Publicus kutatása szerint a Tiszán és a Fideszen kívül csak a Mi Hazánk szerezne mandátumot az Országgyűlésben.

A Tiszát az összes megkérdezett 5 százaléka nevezte meg másodlagos pártjának, és további 5 százalék tartja elképzelhetőnek, hogy szavazna rá, a kormánypárt másodlagos opcióként a népesség 6 százalékánál merül fel, újabb 12 százalék tartja elképzelhetőnek, hogy szavazzon rá.

A DK-t a felmérésben résztvevők 14 százaléka nevezte meg a „második legfontosabb pártjának”, további 13 százalék tartotta elképzelhetőnek, hogy szavazzon rá. Utóbbi tekintetben csak a kutyapárt szerepelt jobban 16 százalékkal.

Mindent egybevetve a DK a legnagyobb tartalékkal rendelkező párt

- jelentette ki Pulai András.

Rendkívül sokan ígérik, hogy elmennek szavazni: a megkérdezettek 81 százaléka.

A magyarok közel kétharmada (63 százalék) elégedetlen azzal, ahogyan az országban mennek a dolgok

– rögzítette a Publicus. A nyugdíjasok 71 százaléka is az elégedetlenek táborába tartozik, holott ebben a választói csoportban elméletileg a Fidesz előnyben van a Tiszával szemben.

A telefonos kérdőíves adatfelvétel 1001 fő válaszait tartalmazza, a felmérés a magyarországi felnőtt népességre életkor, nem, iskolázottság, településtípus és régió szerint reprezentatív. A mintavételi hiba 3,1 százalék.