A 90 éves Dalai láma újabb nemzetközi elismerést kapott:

hangoskönyve, a Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama Grammy-díjat nyert Los Angelesben.

A spirituális vezető szerényen fogadta a díjat, hangsúlyozva, hogy azt nem személyes sikernek, hanem az emberiség közös felelősségének elismeréseként értelmezi – derül ki a France24 cikkéből.

A díjat a Dalai láma nevében a hangoskönyvben közreműködő kanadai-amerikai énekes, Rufus Wainwright vette át.

A díjazott hanganyagban olyan művészek működnek közre, mint Rufus Wainwright és Maggie Rogers, akik segítettek a spirituális gondolatokat kortárs formában megszólaltatni.

Az éjszaka lezajlott gálán kiderült, hogy 2025-ben az év albuma Billie Eilish Wildflower című munkája lett, míg az év dala címet Kendrick Lamar és SZA Luther című közös produkciója nyerte el. Kiosztották az év felvétele díjat is, amit Bad Bunny Debí Tirar Más Fotos című dala kapta, az év legjobb új előadója pedig Olivia Dean lett.