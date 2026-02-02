A közvélemény-kutatások szerint a választás kétesélyes, és szoros küzdelem várható. A felmérésekből az is kiolvasható, hogy a Fidesz és a Tisza Párt mellett a Mi Hazánknak lehet még esélye a parlamentbe jutásra.

A Telex cikke szerint Toroczkai Lászlóék pártja magabiztos, mert úgy érzik, mögöttük állnak azok a jobboldali szavazók, akik sem a Fidesz túlhatalmának, sem a Tisza győzelmének nem örülnének. A pártelnök pedig nem titkolja, hogy élveznék a mérleg nyelve szerepét.

„A magyar választási rendszer billenékeny. Nagyon nehezen tud olyan eredmény születni, hogy a két nagy párt fej fej mellett kapjon mandátumot”

- mondta László Róbert, a Political Capital választási szakértője. Hozzátette: előfordulhat, hogy a Tisza több szavazatot szerez, mégis a Fidesz alakít kormányt.

László Róbert szerint ha a Tisza listán többet kap, de nem szerez többséget, és közben a Mi Hazánk bejut a parlamentbe, akkor a Toroczkai-párt kulcspozícióba kerülhet. Ebben az esetben sem a Fidesz, sem a Tisza nem szerez többséget, és a közéjük szorult Mi Hazánk lehet a „királycsináló”. A szakértő szerint a forgatókönyv esélye minimális, de nem zárható ki.

A Mi Hazánk a közelmúltban igyekezett egyenlő távolságot tartani a Fidesztől és a Tiszától, bár sokan a Fidesz szatelitpártjaként emlegették. A Fidesz részéről előfordult, hogy dicsérte a párt politikusait, például Dúró Dórát és Toroczkait, és bizonyos kérdésekben a parlamentben együtt szavaztak.

Toroczkai László már többszür azt hangsúlyozza: „mi nem koalíciókban gondolkodunk”, és a választás után ugyanúgy fognak működni, mint eddig. Ugyanakkor kiemelte azt is, hogy a mérleg nyelve pozíciót örömmel vállalnák, mert így befolyásolhatnák, milyen irányba haladjon Magyarország.

A pártelnök szerint a Tisza-Fidesz összecsapásnak csak a nyertesei lehetnek, mert a parlamentbe jutó három párt közül egy biztosan „letérdel”, és az nem a Mi Hazánk lesz: ha nem a Fidesz győz, letérdel, ha a Tisza veszít, letérdel, de a Mi Hazánk mindenképpen erősödik.

A Mi Hazánk szavazói között van egy réteg, akik saját bevallásuk szerint ellenzékiek, de nem akarják kormányon látni a Fideszt. Egy részük listán a Mi Hazánkra szavaz, egyéniben pedig akár a Fidesz jelöltjére, hogy a Tisza ne győzzön.