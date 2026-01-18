Akadnak kivételek olyan gyorshajtással bemért járművek esetében, amelyeknél a VÉDA felvételei ellenére sem kell befizetni a bírságot a sofőrnek. Például a katasztrófavédelem járművei, a tűzoltóautók és a mentők – amennyiben használják a megkülönböztető jelzést. Csakhogy ez nem mindig látszik a rendőrség fotóján, ahogyan az öv sem – írja a Vezess.hu.

„A katasztrófavédelem valamennyi készenléti járműve telematikus járműkövető rendszerrel van ellátva, amely naplózza a megkülönböztető jelzés használatát”

– mondta a portálnak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes szerint „amennyiben a sebességmérő felvételén nem látszik a megkülönböztető jelzés használata, a rendőrség által indított eljárás során a katasztrófavédelem a járműkövető rendszerből kinyert adatokkal, a riasztásra és a jármű vonulására vonatkozó elektronikus adatlapokkal tudja igazolni, hogy a sebességhatár átlépése szabályos volt”.

Ha gyorsan hajtanak, hasonló módon tudják igazolni a mentősök is utólag, hogy betegért vagy baleset helyszínére siettek. „A megkülönböztető jelzés használata dokumentálásra, valamint belső rendszereink által rögzítésre kerül, ezáltal az a hatóság felé utólagosan igazolható” – válaszolta megkeresésükre az Országos Mentőszolgálat.

„4348 alkalommal (autóbusz, trolibusz, villamos) zajlott lézeres sebesség-ellenőrzés, és összesen 105 esetben történt sebességtúllépés 2023-ban” – válaszolta a BKV. A traffipaxuk meghibásodása miatt ez az utolsó teljes évi statisztikájuk. A megengedettnél magasabb tempóval bemért jármű volt 98 autóbusz, 6 villamos és egy troli.

A BKV-sofőröknek sárgacsekk helyett az a szankció, hogy az alapbérükön felüli juttatásként kapott prémiumot vonja meg tőlük a közlekedési vállalat a kollektív szerződésben meghatározott módon és mértékben.

Ugyanakkor a KRESZ értelmében taximódban a járművezetőknek nem kell bekötniük magukat kötelezően, így úszta meg egy taxis a története szerint a büntetést. Ám a VÉDA ettől még lefotózza, és aogy azt a rendőrség többször hangsúlyozta, a sebességhatárok megszegésén felül más szabálytalanságokat is képesek rögzíteni a kameráik. Sőt, elvileg a felvételeket emberek is ellenőrzik. Ám nem csupán a tényleges utasszállítás képez kivételt, hanem már a címre autózás is. „Ezért nem piszkálnak minket a buszsávban haladásért a rendőrök” – állítja a megkérdezett második taxis.

A megszólaltatott taxisok arra is kitértek, mi van, ha az utast megkérik, de az mégsem köti be magát. Egy ügyvédet megkérdezve kiderült, ha belső kamerával tudja bizonyítani a sofőr, hogy kérte az utast, akkor megúszhatja a bírságot.