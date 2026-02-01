Olybá tűnik, az öreg kontinensen egyre csak olvad a károsanyag-kibocsátás nagysága; miközben a zöldenergia lassan, de biztosan egyre nagyobb szeletet hasíthat majd ki az energiafogyasztás tortájából. Kérdés, mire elég ez az ütem világviszonylatban, és hogy miben rejlik a jövő ígéretesnek tartott fűtési megoldása.

Szakértő segítségével feszegettük az uniós és magyar energetika tényleges eredményeit, egyben felrajzolva az energiafelhasználás most látszó és lehetséges trendjeit.

Holoda Attila portálunknak korábban kifejtette , mi lesz az EU-val és Magyarországgal energiapolitikai vetületben, és hogyan nyomja rá a bélyegét a tél az energiaellátásra, továbbá hogy mit ért az alatt, hogy elvileg még norvég gázt is behozathatnánk hazánkba. Azt is megfogalmazta, a kormány, ha nagyon akarná, már most is le tudna válni az orosz gázról.

Fogyatkozó emisszió

Az Eurostat frissen publikált adataiból az derül ki, hogy

az uniós üvegházhatásúgáz-kibocsátás ötödével lett karcsúbb 2013 és 2024 között, éves alapon pedig egy százalékkal esett vissza az emisszió.

Az Európai Unió statisztikai hivatalának közlése arra világít rá, hogy 2024-ben az EU gazdaságának üvegházhatásúgáz-kibocsátása – a gazdasági tevékenységek és a háztartások által – összesen 3,3 milliárd tonna szén-dioxid-egyenértéket tett ki. Ez 1 százalékos csökkenést jelent 2023-hoz, és 20 százalékos mínuszt 2013-hoz képest.

Mint részletezték, 2013 és 2024 között az energiaszektor (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás) érte el a legmeredekebb visszaesést és a legnagyobb összesített csökkenést, 49 százalékos visszaeséssel (-512 millió tonna CO2-egyenérték). Ugyanebben az időszakban három másik gazdasági tevékenység is kétszámjegyű csökkenést könyvelhetett el: a bányászat és kőfejtés (-37 százalék, -25 millió tonna CO2-egyenérték), a feldolgozóipar (-18 százalék, -146 millió tonna) és a szolgáltatások (-14 százalék, -36 millió tonna). Az egyetlen két gazdasági tevékenység, ahol nőtt a kibocsátás, a szállítás és a raktározás (14 százalék, +57 millió tonna CO2-egyenérték), valamint az építőipar (+6 százalék, +3 millió tonna) volt.

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás intenzitása a kibocsátások mennyiségét méri (CO2-egyenértékben mérve) a bruttó hozzáadott érték egységére vetítve (euróban) egy gazdaságban. Ez a gazdasági termelés éghajlati hatékonyságának mutatója. A kibocsátási intenzitás csökkenése kevesebb kibocsátást jelent ugyanazon hozzáadott érték generálása mellett.

Az adatok értelmében 34 százalékkal csökkent az üvegházhatásúgáz-kibocsátás intenzitása az EU-ban 2013 és 2024 között. Ez az uniós gazdaság üvegházhatásúgáz-kibocsátásának egyidejű csökkenésének és a hozzáadott érték növekedésének (+20 százalék) az eredménye. A legnagyobb csökkenést Észtországban (-64 százalék), Írországban (-50 százalék) és Finnországban (-44 százalék) regisztrálták, így a képzeletbeli dobogón két skandináv ország is helyet szerzett. Csupán Máltán (+17 százalék) nőtt a kibocsátás intenzitása 2013 óta uniós viszonylatban.

A tagállamok versenyében hazánk az EU-átlag körüli középmezőnyben helyezkedik el:

Magyarországon 33,2 százalékkal apadt az emisszió intenzitása egy bő évtized alatt.

A légkörbe jutó üvegházhatású gázok kibocsátása terén bár a svédeké az első helyezés 2013-at és 2024-et tekintve is; ugyanakkor

a legszembetűnőbb javulást Észtországnak sikerült nyélbe ütnie: a balti állam 676 gramm/eurónyival csökkentette kibocsátását – noha volt is honnan javítania.

Ennek inverzét hozta tető alá Málta, mivel 53,2 gramm/eurós növekedést ért el a szigetország a jelzett bő egy évtized folyamán.

Idehaza harmadával csökkent az emisszió bő tíz év alatt Kép: Getty Images

Az általunk megszólaltatott energetikai szakértő az Economx kérdésére először is kifejtette, mennyire kerülhet elérhető közelségbe a jövőben az EU-ban a zéró kibocsátás, illetőleg milyen tendenciát valószínűsít a továbbiakban.

Az adatokat értékelve Holoda Attila lapunknak felvázolta, „az emisszió nem lesz intenzívebb, mivel már elfogadták a metán-rendeletet, és azoknál, akik metánt bocsátanak ki, továbbra is szigorúan fogják nézni, tehát további javulás várható a kibocsátás terén”. Az Erste energiaipari elemzője hozzáfűzte, Magyarországon már több mint 8000 megawattnyi napelem működik, a megcélzott napelemszámot 10 000 megawattra tették korábban a gázstratégia szerint, de ha ezt tényleg tartják, akkor várakozása szerint további csökkenés várható.

Az energetikai szakértő az emisszió-visszaesésre reflektálva arra is kitért, hogy „persze nagyon szép ez az uniós eredmény, de azért a világ CO2-kibocsátásában az EU mindössze 7,8 százalékot jelent”.

Még ha nullának vesszük a 2050-es megcélzott célt, akkor is a világ kibocsátásában nem sok vizet zavar az EU

– rögzítette Holoda Attila globális aspektusban.

Térhódító hőszivattyúk

Eközben a megújuló energiaforrások fűtésben és hűtésben való felhasználásának aránya kismértékben, fél százalékkal tovább hízott 2024-ben, részben a modern megoldások folyamatos elterjedése révén. A zöldítés mértéke pedig a 12 évvel ezelőtti 11,7 százalék után tavalyelőttre már 26,7 százalékra bővült az Eurostat egy másik adatsora alapján.

Utóbbi a valaha mért legmagasabb érték az idősor vizsgálatának 2004-es kezdete óta

a publikált adatok nyomán. Bár az arány 0,5 százalékponttal nőtt 2023-hoz képest, elmaradt azonban a 2004 és 2024 közötti átlagos, 0,75 százalékpontnyi éves növekedéstől.

Abszolút értelemben a megújuló energia bruttó végső fogyasztása fűtési és hűtési célokra az EU-ban az utóbbi idők során fokozatosan nőtt, főként a biomassza és a hőszivattyúk hozzájárulásának köszönhetően.

Az EU 2023/2413/EK irányelve a megújuló energiaforrásokból előállított energia támogatásáról előírta, hogy minden uniós tagállamnak – így hazánknak is – legalább 0,8 százalékponttal növelnie kell a megújuló energiaforrások éves átlagos részarányát a fűtésben és hűtésben 2021 és 2025 között, és legalább 1,1 százalékponttal 2026 és 2030 között. Uniós szinten az éves átlag végül 0,93 százalékponttal nőtt 2021 és 2024 között.

Az EU-s tagországok körében 2024-ben Svédország lett az aranyérmes, ugyanis ott volt a legmagasabb a megújuló energiaforrások részaránya a fűtésben és hűtésben (67,8 százalék), majd a második helyre Finnország (62,6 százalék) és a harmadikra Lettország (61,8 százalék) került. Ezzel szemben a legalacsonyabb részarányt Írországban (7,9 százalék), Hollandiában és Belgiumban (mindkettő 11,3 százalék) mérték.

2023-hoz képest 16 uniós országban regisztráltak növekedést ezen megújuló energiaforrások részarányában 2024-ben, a legmagasabbat Máltán (+6,0 százalékpont), Luxemburgban (+3,7 százalékpont) és Dániában (+1,9 százalékpont) figyelték meg. A skála másik végén a legnagyobb visszaesés Észtországban (-11,1 százalékpont), Görögországban (-2,9 százalékpont) és Bulgáriában (-1,9 százalékpont) zajlott le.

Az adatokból arra is fény derül, hogy a megújuló energiaforrásokból származó energia arányát nézve szintén a svédek vezették a sort az EU-ban 2004-ben és 2024-ben egyaránt; ám

Málta hozta össze a leglátványosabb javulást, 58,2 százalékkal javított korábbi arányán húsz év alatt.

A legkevésbé Írország tudott javítani, 5 százaléknyi plusszal zárták a tavalyelőtti évet.

Magyarország esetében a két évtizeddel korábbi 6,45 százalékról 22,61-ra gyarapodott a zöldítés aránya.

De mégis meddig kell vajon még várni arra, hogy a zöldenergia majd túlsúlyba kerüljön?

Holoda Attila elmondása alapján az új fűtési technológiák a részarányukat tekintve még gyerekcipőben járnak: jelenleg a földgáz viszi a prímet körülbelül 58-60 százalékos részesedéssel a teljes energiafelhasználásban.

„Ami azt jelenti, hogy van még mit behozni, tehát nagyon sokára lesz ez még többségben”

– állapította meg a fűtésre utalva az energetikai szakértő, aki hozzátette, a második helyen lévő fatüzelést tekinthetjük biomasszának is.

A geotermiában, illetve a hőszivattyúk hasznosításában van további potenciál, de hogy megforduljon ez a mostani trend, az még 8-10 év

– fogalmazott Holoda Attila azzal kapcsolatban, hogy milyen időtávon belül juthat többségbe a megújuló energián alapuló megoldások felhasználásának volumene, főleg a geotermikus változat a hűtés-fűtés szempontjából.