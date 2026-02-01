Jelenleg Budapesten és Pécs egy belvárosi részén kell a legmagasabb, 600 forintos parkolási díjat fizetni óránként, ám ezt most a Hegyvidék polgármestere felül licitálta: egy közmeghallgatáson a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke szerint a Normafa területén lehetséges az 1000 forintos tarifa bevezetése.

„Nekem bármennyi belefér”

„Egyértelműen lehet az a célunk, hogy tényleg ne menjen senki a Normafához. Amit tudunk csinálni, hogy ott nagyon megdrágítjuk a parkolást, ..akkor meggondolják, vagy nem tudom, nekem bármennyi belefér” – idézi Kovács Gergely szavait a Blikk, annak kapcsán, hogy az idei havazás után nemcsak parkolni, de közlekedni sem lehetett a Normafánál lévő szánkópálya környékét ellepő autók miatt.

Erről ugyanakkor még nincs sem döntés, sem konkrét tervezet, bár valamit mindenképpen kezdeni szándékoznak a téli időszakban fellángolt problémával – jelezték az önkormányzat sajtóirodájától.

Csak közelítenénk az európai szinthez

A lap szerint még a budai várkerületben és a Margitszigeten is „csak” 600 forintot kell fizetni óránként, míg a megyei jogú városok közül Pécs belvárosi, legforgalmasabb övezetében ugyanez a díj. Továbbá, Székesfehérváron 590, Debrecenben 540, Győrben 520, Szegeden és Kecskeméten 500 forintba kerülnek a legdrágább zónák.

Európa nagyvárosaiban viszont sokfelé az ezer forintnál jóval magasabb a fizetnivaló: például Londonban a legdrágább, ahol a belvárosban óránként 1560 – 3280 forintért lehet ott hagyni az autót, míg Amszterdamban 1950, Stockholmban 1510, Koppenhágában 1500, és Párizsban 1400 a díj hatvan percre.