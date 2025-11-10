A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,58 pontos csökkenéssel, 107 305,08 ponton nyitott hétfőn.

Emelkedés várható hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a nyitásban az elemző szerint. Pénteken a BUX 373,16 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel 107 306,66 ponton zárt.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött hétfői előrejelzésében azt írta, a kedvező nemzetközi befektetői hangulat hatására a pozitív tartományban nyithat a BUX index.

A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 31 865 forintnál húzódik támasz, 33 316 forinton pedig ellenállás. Pénteken az OTP-részvények ára 30 forinttal, 0,09 százalékkal 32 470 forintra nőtt, forgalmuk 13,5 milliárd forintot tett ki.

A Mol meghatározó ellenállásnál mozog, a 200 napos mozgóátlag és egy csökkenő trendvonal 2930 forintnál látható, míg támasz 2904 forintnál. Pénteken a Mol 16 forinttal, 0,55 százalékkal 2920 forintra erősödött 850,9 millió forintos forgalomban.

A Richter a 9870 forintos támasz alatt zárt, a következő szint 9705 forintnál van. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,51 százalékkal 9850 forintra esett, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el. Az elemző kitért arra, hogy célárcsökkentések érkeztek a Richterre. A Jefferies 13 837 forintról 13 750 forintra, vételi ajánlás mellett, míg a Santander Biuro Maklerskie 12 000 forintról 11 100 forintra csökkentette a célárfolyamot, semleges ajánlás mellett. A Richtert követő 11 elemzőből 9 vételre, 1 tartásra, 1 eladásra javasolja a részvényt, a medián célárfolyam jelenleg 12 520 forint.

A Magyar Telekom mozgása izgalmas lehet, fontos ellenállási zóna 1793-1800 forint között látható, felette az 50 napos mozgóátlag 1827 forintnál, támasz pedig 1750 forintnál. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,56 százalékkal 1780 forintra csökkent, forgalma 650,8 millió forint volt.