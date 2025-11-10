A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 527,45 pontos, 0,49 százalékos emelkedéssel, 107 834,11 ponton zárt hétfőn. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: a világ minden tőzsdéjén emelkednek az indexek, kedvező a hangulat. A befektetők szerint az amerikai kormányzati leállás véget érhet, emiatt a globális befektetői hangulat javult – mondta.

A BUX napközben csúcsot döntött, 108 552 pont felett is járt, a zárásra azonban a csúcsdöntés elmaradt.

Az OTP vezető részvények közül jelentős forgalom mellett emelkedett. Magyarország mentességet kapott az orosz olajvállalatokat érintő amerikai szankciók alól, erre kedvezően reagált a Mol árfolyama, a 4iG-nél pedig profitrealizálás zajlik - tette hozzá az elemző.

A Mol 50 forinttal, 1,71 százalékkal 2970 forintra, az OTP-részvények ára 350 forinttal, 1,08 százalékkal 32 820 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,22 százalékkal 1784 forintra emelkedett. A Richter-papírok árfolyama 125 forinttal, 1,27 százalékkal 9725 forintra csökkent.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 445,54 ponton zárt hétfőn, ez 17,73 pontos, 0,17 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.