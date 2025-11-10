A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 527,45 pontos, 0,49 százalékos emelkedéssel, 107 834,11 ponton zárt hétfőn. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: a világ minden tőzsdéjén emelkednek az indexek, kedvező a hangulat. A befektetők szerint az amerikai kormányzati leállás véget érhet, emiatt a globális befektetői hangulat javult – mondta.
A BUX napközben csúcsot döntött, 108 552 pont felett is járt, a zárásra azonban a csúcsdöntés elmaradt.
Az OTP vezető részvények közül jelentős forgalom mellett emelkedett. Magyarország mentességet kapott az orosz olajvállalatokat érintő amerikai szankciók alól, erre kedvezően reagált a Mol árfolyama, a 4iG-nél pedig profitrealizálás zajlik - tette hozzá az elemző.
A Mol 50 forinttal, 1,71 százalékkal 2970 forintra, az OTP-részvények ára 350 forinttal, 1,08 százalékkal 32 820 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,22 százalékkal 1784 forintra emelkedett. A Richter-papírok árfolyama 125 forinttal, 1,27 százalékkal 9725 forintra csökkent.
Megtolhatja a Richtert az elemzők ajánlásaA Richtert követő 11 elemzőből 9 vételre, 1 tartásra, 1 eladásra javasolja a részvényt, a medián célárfolyam jelenleg 12 520 forint.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!