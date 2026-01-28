Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 701,01 pontos, 0,55 százalékos emelkedéssel, 128 194,87 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek azt mondta: az elmúlt napok lendülete folytatódott a BÉT-en. Hozzátette, elsősorban az OTP húzta az indexet, a bankpapír is csúcsot állított be 40 490 forinton.

A vezető részvények közül csak a Mol ára esett, mert a befektetők profitrealizálásba kezdtek a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) olajvállalat felvásárlásának értékével kapcsolatban érkezett, egymásnak ellentmondó információk miatt - jegyezte meg. Hangsúlyozta: Európában sok nagy technológiai vállalat negyedéves jelentése érkezik, a kivárás miatt az ottani tőzsdéken csökkenés van.

Az OTP-részvények ára 450 forinttal, 1,13 százalékkal, 40 350 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 1,01 százalékkal, 2000 forintra, a Richter-papírok árfolyama 170 forinttal, 1,6 százalékkal, 10 810 forintra emelkedett. A Mol 60 forinttal, 1,53 százalékkal, 3850 forintra csökkent.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 260,43 ponton zárt szerdán, ez 1,37 pontos, 0,01 százalékos növekedés a keddi záráshoz viszonyítva.