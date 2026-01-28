Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Az eurót este hat órakor 381,05 forinton jegyezték a kora reggeli 380,05 forint után, a dollár jegyzése 319,28 forintra ment fel 316,84 forintról, a svájci frank pedig 414,35 forinton áll 413,87 forint után.
Kapcsolódó
A forint árfolyama a hó eleje óta vegyesen alakult a három devizával szemben, 0,9 százalékkal erősödött az euró, 2,5 százalékkal erősödött a dollár ellenében, és 0,3 százalékkal gyengült a svájci frankkal szemben.
Sosem látott dollármilliárdokhoz jut VenezuelaMiután az Egyesült Államok Donald Trump első elnöki ideje alatt folyamatosan szankciókkal illette Venezuelát, rengeteg pénz befagyott. Most, Maduro elfogása után ezek felszabadulnak, az összeg akár 30 milliárd dollárra is rúghat.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!