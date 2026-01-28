A nyelvvizsga-piac összeomlása nem hirtelen következett be, hanem hat év alatt, fokozatosan. Először 2020-ban, amikor a koronavírus-járványra hivatkozva a kormány nyelvvizsga amnesztiát hirdetett a felsőoktatásban tanulók, valamint azok számára, akik korábban a nyelvtudást igazoló dokumentum hiányában nem vehették át diplomáikat, majd 2023-tól végleg el is törölték a diplomához szükséges nyelvvizsga kötelezőségét.

Az egyetemista korúak morzsolódtak le igazán:

a 20-24 éves korosztályból 2019-ben még 28 492,

2024-ben 10 137 fő,

2025-ben pedig 9850 fő ment nyelvvizsgázni.

Rozgonyi Zoltán, a Nyelvtudásért Egyesület elnöke és az Euroexam Nyelvvizsgaközpont ügyvezetője a Népszavának azt mondta, ennek a korosztálynak az elmaradása nagy érvágást jelentett a nyelviskolák számára.

A lakossági piac lényegében összeomlott, a nyelviskolák piacát már főként a vállalati, intézményi oktatás jelenti.

Azt viszont előremutatónak nevezte, hogy a felvételiken egyre több egyetem ad jelentős pluszpontokat a nyelvvizsgáért.

2019-ben még összesen 124 470 fő volt a nyelvvizsgázók száma, ami 2020-ra 86 026 főre, 2023-ra 66 307 főre, 2024-re pedig 58 969 főre csökkent. 5 százalékosra becsülik a nyelvvizsgázók számának visszaesését a 2025-ös évre, ami alacsonyabb arány, mint az elmúlt években volt, de továbbra is csökkenés. A 2025-ös adatok áprilistól tekinthetők majd véglegesnek.

A visszaesést az sem állította meg, hogy az első sikeresen letett nyelvvizsga díja visszaigényelhető a Magyar Államkincstárnál.

A nyelvvizsgázók legnagyobb részét még mindig a 14-19 éves korosztály adja, bár az ő számuk is mintegy 20 ezerrel csökkent az utóbbi években: 2019-ben 61 947-en, 2024-ben 42 161-en, 2025-ben 39 269-en voltak.

A legnépszerűbb nyelv továbbra is az angol, illetve a német, előbbiből 47 734-en vizsgáztak 2025-ben, 37 407-nek sikerült is, utóbbival 6768-an próbálkoztak, és 4952-en sikerrel jártak.