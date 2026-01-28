A tavalyi év rendkívüli változásokat hozott a globális gazdaság szerkezetében, valamint a tőke- és pénzpiacokon, ami jelentős bizonytalanságokat hoz a befektetőknek. Ráadásul ezek a folyamatok az idei évre is jelentős kihatással lesznek, így a befektetési stratégia sok esetben felülvizsgálatra szorul majd 2026-ban. Az MBH Befektetési Bank elemzői szerint a fundamentális változások nemcsak kockázatot jelentenek a piacon, hanem lehetőségeket is teremtenek.

A részvény- és kötvénybefektetések, illetve befektetési alapok mellett idén érdemes a hagyományos eszközöket (például betéti termékeket) is számba venni.

„2025-ben az Egyesült Államokon kívüli piac jelentősen eredményesebb volt az USA-nál, ilyen szélsőséges léptékű alulteljesítés nagyon ritkán fordul elő, különösen dollárban mérve” – hangsúlyozta Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője a pénzintézet sajtóeseményén.

Mint mondta, bár 2010 óta Amerika négyszer is gyengébb volt, mint a globális piac többi része, 2025-ben a különbség meghaladta a 16 százalékot, ami az elmúlt 25 év legnagyobb eltérése.

Meglepő szektorok

Érdekes jelenség, hogy a tavalyi év „apró bajnokai” a fejlett piacokon az aranybányák, a zöldenergia és a védelmi ipar volt, noha ezek kapitalizációjuk szempontjából nem különösebben jelentősek.

Abszolútértéken drágábbak lettek ezek a termékek, reálszinten figyelve azonban az látszik, hogy például az aranybányák értékeltsége nem nőtt nagy mértékben, miközben a megújuló energiával foglalkozó vállalatok értékeltsége megduplázódott.

Meddig marad érvényes idén egy tavaly decemberben megírt stratégia? – tehetjük fel a kérdést a fordulatokban gazdag tavalyi év után. „A bizonytalan befektető elveszhet 2026-ban” – válaszolta Vince Péter, kiemelve, hogy fontos elválasztani a fundamentumokat a háttérzajtól.

Trump miatti kockázatok

Fontos tényező lesz az idei egyenletben, hogy a makrogazdasági környezet pozitív irányba mozdul, míg a globális likviditás – részben a japán kamatok szigorítása miatt – csökken. A vállalati eredmények továbbra is az USA mellett szólnak, ugyanakkor Európában szintén javulnak a kilátások a bejelentett fiskális stimulusnak köszönhetően.

Mindezek mellett nyitott kérdésként jelenik meg Grönland és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) jövője, a Fed és a monetáris politika irányvonala, illetve minden eddig felvetett kérdés kereteként, hogy milyen dinamikákat szül az új, blokkosodó világrend kialakulása. Grönland kapcsán érdemes elolvasni cikkünket, amiben arról írunk, hogy Donald Trump amerikai elnök mentális alkalmasságát érdemes lenne felülvizsgálni.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Kettősség és kilátások

A turbulens környezet ellenére az utóbbi időben sokat emelkedtek a részvénypiacok, ráadásul nemcsak az USA-ban, hanem a kelet-közép-európai (KKE) régióban is – húzta alá Debreczeni Csaba vezető részvényelemző, kiemelve, hogy Magyarországon az elmúlt három évben a BUX-index 170 százalékot teljesített, míg a román BET 130, a lengyel WIG és a cseh PX 100, az osztrák ATX pedig 70 százalékos hozamot ért el.

Az egészségügy és a technológiai cégek voltak a tavalyi évnek a sztárjai. Figyelemre méltó jelenség volt tavaly a világ tőkepiacain, hogy lezajlott egy látványos szektorrotáció: a korábbi időszak legerősebb ágazatai – például a mesterséges intelligencia és a közművek – 2025-ben kissé nyugodtabbá, csendesebbé váltak, és ezzel párhuzamosan megerősödtek a korábban gyengébben teljesítő szektorok, mint az olaj, a nyersanyagok, illetve a kis- és közepes kapitalizációjú vállalatok.

„Általánosan elmondható, hogy a piac kétarcúságot mutat: egyrészt az évek óta tartó erősödés után időszerű lenne egy korrekció, ugyanakkor a fundamentumokba vetett befektetői hit olyan erős, hogy ez akkor is stabilitást adna, ha bekövetkezne egy visszaesés. A vállalati eredményekkel kapcsolatban az év vége óta nagyon pozitívak a várakozások” – húzta alá Debreczeni Csaba vezető részvényelemző.

A konzervatívabb befektetőknek azonban a jelen körülmények között, amíg a bizonytalanság kissé csökken, érdemes rövid távon betéti termékeket is figyelembe venni.

Az arany négyszer akkora hozamot hozott az elmúlt 25 évben, mint az amerikai részvénypiac (S&P). Nagyrészt a részvénypiac mutat folyamatos növekedést, ugyanakkor az adatokat áttekintve az MBH elemzői valószínűsíthetőnek tartják, hogy az arany értékeltsége ismét megugrik, akár a 2012-es növekedéssel megegyező mértékben is.

A vezető részvényelemző az aktuális célárakat ismertetve kiemelte az ALTEO, AutoWallis helyzetét, ahol szerinte magasabb árfolyam kellene legyen, mint ami most van.

ALTEO – árfolyam: 4580, célár: 5521

AutoWallis – árfolyam: 155, célár: 200

Elemzői segítség

„A nemzetközi kereskedelem és a geopolitikai erővonalak korábbi rendszerének átalakulása olyan környezetet teremt, amelyhez elemzőink minden szükséges támogatást megadnak” – mondta Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese.

Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Alapelvük, hogy aki megtakarítással rendelkezik, annak befektetve kell tartania a vagyonát, ezért minden körülmények között céljuknak és feladatuknak tekintik, hogy segítsék ügyfeleik tájékozódását és döntéseit ebben a kiszámíthatatlan környezetben.