A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1,52 pontos emelkedéssel 126 665,30 ponton nyitott kedden.
Enyhe emelkedéssel kezdhet kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe – írta az MTI-nek küldött előrejelzésében az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.
Varga Zoltán szerint a vezető részvények erősödhetnek, és kedvező előjel, hogy a BUX csúcsra jutott az előző záráskor. Az index hétfőn 1601,97 pontos, 1,28 százalékos emelkedéssel 126 663,78 ponton zárt.
Az OTP 1,53 százalékkal 39 850 forintra erősödött, a következő ellenállás 40 ezer forint körül, ezt áttörve 41 ezer forint közelében lehet.
A Mol-részvények ára 1,8 százalék emelkedve 3838 forintra nőtt, a továbbiakban célba veheti az 3900 forintos szintet.
A Magyar Telekom 0,62 százalékkal 1946 forintra jutott hétfőn, ezt követően az 1910 és 1979 forint közötti sávban mozoghat.
A Richter 0,96 százalékkal erősödött, a hétfői zárásra 10 520 forinton állt meg, a következő ellenállás 10 600 forintnál várható.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
