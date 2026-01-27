A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1,52 pontos emelkedéssel 126 665,30 ponton nyitott kedden.

Enyhe emelkedéssel kezdhet kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe – írta az MTI-nek küldött előrejelzésében az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.

Varga Zoltán szerint a vezető részvények erősödhetnek, és kedvező előjel, hogy a BUX csúcsra jutott az előző záráskor. Az index hétfőn 1601,97 pontos, 1,28 százalékos emelkedéssel 126 663,78 ponton zárt.

Az OTP 1,53 százalékkal 39 850 forintra erősödött, a következő ellenállás 40 ezer forint körül, ezt áttörve 41 ezer forint közelében lehet.

A Mol-részvények ára 1,8 százalék emelkedve 3838 forintra nőtt, a továbbiakban célba veheti az 3900 forintos szintet.

A Magyar Telekom 0,62 százalékkal 1946 forintra jutott hétfőn, ezt követően az 1910 és 1979 forint közötti sávban mozoghat.

A Richter 0,96 százalékkal erősödött, a hétfői zárásra 10 520 forinton állt meg, a következő ellenállás 10 600 forintnál várható.