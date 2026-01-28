A nyugdíj előtti segélyre (nyes) mindenki jogosult, aki álláskeresőként regisztrálja magát.

Ezen felül

legfeljebb 5 éve van hátra a nyugdíjkorhatár betöltéséig,

legalább 15 év szolgálati ideje van már,

illetve aki szeretne munkát vállalni, de sem önállóan nem talált, sem pedig a foglalkoztatási osztály nem talált számára.

Kritérium továbbá, hogy a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül, legalább 45 napon át, álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát már kimerítette,

illetve aki nem részesül korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandósságban, továbbá táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban.

A Hóvége azt írja, a nyugdíj előtti segély összege a minimálbértől függ, aminek az összege idén januártól 11 százalékkal emelkedik. A nyes a kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka, ami 2026-ban 129 120 forint. A szabályok szerint addig részesülhet az álláskereső nyesben, amíg öregségi nyugdíjra vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátására jogosult nem lesz.

A lap megjegyzi, hogy a nyes adóköteles jövedelemnek minősül, a folyósító szerv a bruttó összegből levonja a 15 százalékos személyi jövedelemadót.