A nyugdíj előtti segélyre (nyes) mindenki jogosult, aki álláskeresőként regisztrálja magát.

Ezen felül

Kapcsolódó

  • legfeljebb 5 éve van hátra a nyugdíjkorhatár betöltéséig,
  • legalább 15 év szolgálati ideje van már,
  • illetve aki szeretne munkát vállalni, de sem önállóan nem talált, sem pedig a foglalkoztatási osztály nem talált számára.
  • Kritérium továbbá, hogy a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül, legalább 45 napon át, álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát már kimerítette,
  • illetve aki nem részesül korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandósságban, továbbá táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban.

A Hóvége azt írja, a nyugdíj előtti segély összege a minimálbértől függ, aminek az összege idén januártól 11 százalékkal emelkedik. A nyes a kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka, ami 2026-ban 129 120 forint. A szabályok szerint addig részesülhet az álláskereső nyesben, amíg öregségi nyugdíjra vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátására jogosult nem lesz.

A lap megjegyzi, hogy a nyes adóköteles jövedelemnek minősül, a folyósító szerv a bruttó összegből levonja a 15 százalékos személyi jövedelemadót.

