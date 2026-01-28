A nyugdíj előtti segélyre (nyes) mindenki jogosult, aki álláskeresőként regisztrálja magát.
Ezen felül
- legfeljebb 5 éve van hátra a nyugdíjkorhatár betöltéséig,
- legalább 15 év szolgálati ideje van már,
- illetve aki szeretne munkát vállalni, de sem önállóan nem talált, sem pedig a foglalkoztatási osztály nem talált számára.
- Kritérium továbbá, hogy a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül, legalább 45 napon át, álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát már kimerítette,
- illetve aki nem részesül korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandósságban, továbbá táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban.
A Hóvége azt írja, a nyugdíj előtti segély összege a minimálbértől függ, aminek az összege idén januártól 11 százalékkal emelkedik. A nyes a kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka, ami 2026-ban 129 120 forint. A szabályok szerint addig részesülhet az álláskereső nyesben, amíg öregségi nyugdíjra vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátására jogosult nem lesz.
A lap megjegyzi, hogy a nyes adóköteles jövedelemnek minősül, a folyósító szerv a bruttó összegből levonja a 15 százalékos személyi jövedelemadót.
