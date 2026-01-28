Ismét posztolt az X-en Novák Katalin, a kegyelmi botrány miatt lemondott köztársasági elnök. Bejegyzése azonban hasonló a korábbiakhoz, a világban tapasztalható születésszámok változásával foglalkoznak – írta meg az mfor.hu. Novák Katalin decemberben még minden nap posztolt a témában, utoljára azonban az OECD-országok 2025-ös születési rátáját tette ki január 6-án.
Közben Stephen J. Shaw adatkutatóval, demográfussal közös üzleti vállalkozása, az XY Worldwide nonprofit szervezet honlapja teljesen megújult. Magukat pártatlan és ideológiamentes közösségként mutatják be, amely világos és megbízható betekintést nyújt a születési arányok és az emberiség jövőjébe világszerte, és amihez ingyenesen bárki csatlakozhat.
Leszögezik, hogy
Hozzáteszik: globális statisztikai forrásokból épült saját adatközpontjuk, az „XY Foresight” (XY Előrejelzés) új módszert kínál a születési ráta csökkenése okainak és hatásainak megértéséhez több mint 40 országban. Hangsúlyozzák, hogy nem használnak privát vagy egyéni szintű adatokat.
Azt is írják, hogy a nonprofit szervezetet azért hozták létre, hogy segítsenek az embereknek világszerte megérteni a mai társadalmakat formáló, gyorsan változó születési arányokat. Céljuk, hogy megbízható, ideológiamentes információkat nyújtsanak egy olyan témáról, amelyet gyakran félreértenek, mégis mélyen összefügg a világ közösségeinek jövőjével.
Novák Katalinról annyit tudni, hogy a civil szervezetnél betöltött munkája mellett a Novák család tulajdonában lévő Aranyklinika Egészségügyi és Innovációs Kft.-be szállt be, a négyfős tulajdonosi körben mindenki egyaránt 25 százalékot birtokol a cégből.
Az utóbbi napokban derült ki az, hogy Novák Katalin egykori rezidenciája eladó 28 milliárd forintért, de egyelőre senkinek nem kellett még.
