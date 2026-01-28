Járművek és sár halmozódik fel a földfal tövében a Niscemiben történt földcsuszamlás után Szicíliában 2026. január 27-én
Járművek és sár halmozódik fel a földfal tövében a Niscemiben történt földcsuszamlás után Szicíliában 2026. január 27-én
Kép: Getty Images, Fabrizio Villa
Kép: Getty Images, Fabrizio Villa
Körülbelül 1500 embert evakuált egy 4 kilométer hosszú földcsuszamlás után a Szicília szigetén található Niscemiből 2026. január 27-én
Körülbelül 1500 embert evakuált egy 4 kilométer hosszú földcsuszamlás után a Szicília szigetén található Niscemiből 2026. január 27-én
Kép: Getty Images, Fabrizio Villa
Kép: Reuters, Danilo Arnone
tűzoltók segítenek egy kerekesszékes nőt, akit otthonából evakuáltak a Niscemiben történt földcsuszamlás után 2026. január. 27-én
Tűzoltók segítenek egy kerekesszékes nőt, akit otthonából evakuáltak a Niscemiben történt földcsuszamlás után 2026. január. 27-én
Kép: Getty Images, Fabrizio Villa
Kép: Reuters, Danilo Arnone