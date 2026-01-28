Már több mint 1500 lakost evakuáltak a Szicília szigetén fekvő Niscemi településről, miután a Harry névre keresztelt ciklon hatására földcsuszamlás történt. A vihar gyakorlatilag ledöntötte a domboldalt, ahonnan házak omlottak le, és a további omlásveszély a történelmi belvárost fenyegeti a 25 ezer lakosú településen. Személyi sérülés nem történt Massimiliano Conti polgármester beszámolója alapján, de több házban jelentős kár keletkezett. Képeken mutatjuk a drámai helyzetet.
