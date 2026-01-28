Az euróövezeti blue chipeket tömörítő Euro Stoxx 50 index 1,03 százalékkal esett. Londonban a FTSE 100 index 0,54 százalékkal, Frankfurtban a DAX 0,37 százalékkal gyengült. Párizsban a CAC 40 index 1,06 százalékkal, Milánóban a FTSE MIB 0,76 százalékkal, Madridban az IBEX 35 index 1,16 százalékkal zárt lejjebb.

Makrogazdasági szempontból a nap fő nemzetközi témája az volt, hogy a piacok az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) iránymutatásától vártak tisztább képet a következő kamatlépés időzítéséről, miközben Európában egyes jegybanki megszólalások alapján az erős euró ismét felvetette a további lazítás lehetőségét is.

A kereskedést meghatározó hangulatot a befektetők óvatossága dominálta a Fed esti kamatdöntése előtt. A piac kamatemelést vagy -csökkentést nem vár, a figyelem így Jerome Powell kommunikációjára és a jövőbeli kamatpályára vonatkozó jelzésekre irányult – írja az MTI.

Szektoronkénti bontásban a technológiai papírok viszonylag jobban teljesítettek, részben az ASML erős gyorsjelentése és optimista kilátásai miatt. Ezzel szemben ugyanakkor az európai luxusszektor érezhető nyomás alá került, miután az LVMH a vártnál gyengébb számokat közölt, a részvény árfolyama élesen esett, és magával húzta a szektor több papírját is.

A gyógyszeripari részvények szintén gyengélkedtek, a piaci értelmezés szerint egy amerikai döntés szűkítheti a gyógyszerárak emelésének mozgásterét, ami növelte a szektorbeli bizonytalanságot.

Az árupiacon az olajárak emelkedtek. Az amerikai könnyűolaj (WTI) 0,80 százalékkal, 62,89 dollárra erősödött, a Brent pedig 66,99 dolláron állt az európai kereskedési idő végén a folyamatos nemzetközi kereskedelemben, 0,60 százalékos emelkedéssel.

A nemesfémek piacán erős rali zajlott, az arany spot jegyzése 5300 dollár felett új rekordot ért el, az európai piaci záráskor pedig 1,94 százalékos napi emelkedéssel 5282,42 dolláron állt a jegyzés.

A keresletet a menedékeszközök iránti igény, az amerikai gazdaságpolitikai bizonytalanságok, valamint a Fed-döntés előtti pozicionálás is támogatta.