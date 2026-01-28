Donald Trump szerint egy „hatalmas hajóhad” tart Irán felé, és készen áll arra, hogy szükség esetén gyorsan és erőszakkal is beavatkozzon a kialakult helyzetbe – írta a Sky News. Trump közösségi médiában megjelent posztja szerint Iránnak le kellene ülnie a tárgyalóasztalhoz, és egy „tisztességes és méltányos” megállapodást kellene kidolgoznia, amely az atomfegyverekkel kapcsolatosan.

Hozzátette, „Teherán számára fogy az idő”, és a tavaly júniusi, az ország nukleáris létesítményeire mért csapásokat követően a mostani „sokkal rosszabb lesz”.

Az elmúlt hónapban Irán uralkodó rezsimje a legsúlyosabb felkeléssel nézett szembe az 1979-es forradalom óta. Az irániak, akik kiábrándultak az Iszlám Köztársaságban a szörnyű gazdasági körülményektől, országszerte utcára vonultak tiltakozásul.

A tömegeket brutális megtorlással fogadták, a jogvédő csoportok becslése szerint több ezer ember halt meg. Ez arra késztette Donald Trumpot, hogy beavatkozással fenyegesse meg Iránban a tüntetők nevében.