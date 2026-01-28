Szerdán a reggeli 116 dolláros rekord után 112 dollár körül mozgott az ezüst unciánkénti (31,1 gramm) ára, vagyis a gyorsan változó dollárárfolyam figyelembevételével 1 gramm már majdnem 1 150 forintba került. A mai csúcs azt jelenti, hogy egy év alatt a 3 és félszeresére drágult a nemesfém.
A világpiaci ár a 99,9 százalékban tiszta ezüstre vonatkozik, ezt szinte csak befektetési termékekben, illetve egyes dísztárgyakhoz használják. Sokkal elterjedtebb a 92,5 százalék tisztaságú ezüst, ami már kellően kemény, ékszerek elkészítéséhez is alkalmas, illetve a Magyar Nemzeti Bank érmesorozatára is ilyen ezüsttartalom jellemző. Aki például egyunciás MNB ezüstérmével rendelkezik, annak értéke (csak az anyagár alapján) aktuálisan a 112 dollár 92,5 százaléka, hozzávetőleg 33 ezer forint.
A világpiaci ár azonban csak iránymutatás: a magyar befektetőknek (ha fizikai ezüstöt szeretnének tartani) fel kell készülniük arra, hogy a kereskedők marzsa nem kevés, bár nem lehet kizárni, hogy a megnövekedett forgalom miatt szűkülni fog.
Megugró kereslet és nem kicsi árrés
Az árrés a magyarországi kereskedők közt is eltérő, az általunk megnézett árlistán 1 uncia (31,1 gramm) színezüst 37 650 forintért volt eladható és 48 750 forintért megvehető. Sokkal kisebb volt az árrés az MNB ezüstérméken, itt a két ár között csak 10 százalék volt a különbség. Megnéztük az aranyat is, a 10 grammos rúd esetében 6 százalékos árkülönbséggel találkozhatnak a befektetők. Jellemző, hogy minél értékesebb a szóban forgó termék, a marzsok úgy szűkülnek. A kereskedők részéről az általános üzemeltetés mellett a tároláshoz kapcsolódnak jelentős költségek. A másik oldalról az is igaz, hogy a fizikai nemesfém hosszútávra szóló kiegészítése a befektetési portfólióknak, nem jellemző, hogy valaki naponta ad-vesz belőle.
Évek óta magas a kereslet, nem bírják a tempót a bányák
Az Erste elemzése szerint már ötödik éve magasabb az ezüstkereslet a -kínálatnál. A tavaly indult, gyorsuló áremelkedéshez ezen túl az ipari felhasználók készletfelhalmozása is hozzájárult, arra készülve, amikor a piacon hiány mutatkozik a fizikai ezüstből (volt erre példa tavaly), ne érje őket termeléskiesés.
A fontosabb felhasználók:
- napelemgyártók
- mobiltelefon-gyártók
- félvezetőgyártók
- hadiipar
A pluszkereslet miatt 2025 végén több alkalommal elvált a fizikai és az ügynevezett papírezüst ára, természetesen az előbbi javára, akár 5-10 százalékot is elért a prémium. (A papírezüst egy egyszerű befektetési termék, pénzügyi eszköz, a fizikai ezüst árfolyamát lekövető ETF, vagy határidős szerződés.)
Az ipari kereslet külön-külön nem jelentős, egy mobiltelefonhoz például csak néhány gramm kell, de ha ezek a cégek hirtelen az 1-2 éves készletüket egyszerre akarják megvenni a piacon, az durva áremelkedést vált ki, ennek jeleit láthattuk december-januárban.
Az Erste szakértői szerint önmagában az ipari összkereslet magasabb az ezüstbányák termelésénél, de a piacon vevőként jelen vannak a befektetési céllal vásárlók, illetve az ékszerészek is.
Ennek elemére korrekció előbb utóbb biztosan lesz az ezüstpiacon, kérdés mikor jön el az a pillanat, amikor az ipari felhasználók kereslete a készletfelhalmozások után hirtelen leesik és egyedül a spekulánsoknak kellene tartaniuk az árfolyamot. A jelenlegi szint egyébként már több szereplőnek fájdalmas lehet, a napelemgyártáshoz jelentős mennyiségű ezüst kell, 130 dollár körüli unciánkénti áron az ő profitjuk akár nullára csökkenhet.
Veszi az ezüstöt a Samsung, mintha nem lenne holnap
Szintén az Erste írt arról, hogy az ezüst drasztikus áremelkedését a Samsung új szuper-akkumulátorának megjelenése is magyarázhatja. A dél-koreai gyártó új szilárdtest lítium akkumulátorainak anódja ugyanis ezüst-szén kompozit anyagból készül. A tömeggyártás jövőre indulhat, a Samsung terméke cellánként 5 gramm ezüstöt tartalmaz, ami járművenként 1 kg.
Ha széleskörűen elterjed, például az EV piacon eléri a 20 százalékos részesedést, az évente 16 ezer tonna pluszkeresletet generálna. Nem véletlen az a pletyka, hogy a világpiacon jelenleg a Samsung a legnagyobb felvásárló, a cég még az új akkumulátor piacra dobása előtt igyekszik felhalmozni a lehető legtöbb ezüstöt.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!