Szerdán a reggeli 116 dolláros rekord után 112 dollár körül mozgott az ezüst unciánkénti (31,1 gramm) ára, vagyis a gyorsan változó dollárárfolyam figyelembevételével 1 gramm már majdnem 1 150 forintba került. A mai csúcs azt jelenti, hogy egy év alatt a 3 és félszeresére drágult a nemesfém.

Az ezüst árfolyamának alakulása (dollár/uncia)

A világpiaci ár a 99,9 százalékban tiszta ezüstre vonatkozik, ezt szinte csak befektetési termékekben, illetve egyes dísztárgyakhoz használják. Sokkal elterjedtebb a 92,5 százalék tisztaságú ezüst, ami már kellően kemény, ékszerek elkészítéséhez is alkalmas, illetve a Magyar Nemzeti Bank érmesorozatára is ilyen ezüsttartalom jellemző. Aki például egyunciás MNB ezüstérmével rendelkezik, annak értéke (csak az anyagár alapján) aktuálisan a 112 dollár 92,5 százaléka, hozzávetőleg 33 ezer forint.

A világpiaci ár azonban csak iránymutatás: a magyar befektetőknek (ha fizikai ezüstöt szeretnének tartani) fel kell készülniük arra, hogy a kereskedők marzsa nem kevés, bár nem lehet kizárni, hogy a megnövekedett forgalom miatt szűkülni fog.

Megugró kereslet és nem kicsi árrés

Az árrés a magyarországi kereskedők közt is eltérő, az általunk megnézett árlistán 1 uncia (31,1 gramm) színezüst 37 650 forintért volt eladható és 48 750 forintért megvehető. Sokkal kisebb volt az árrés az MNB ezüstérméken, itt a két ár között csak 10 százalék volt a különbség. Megnéztük az aranyat is, a 10 grammos rúd esetében 6 százalékos árkülönbséggel találkozhatnak a befektetők. Jellemző, hogy minél értékesebb a szóban forgó termék, a marzsok úgy szűkülnek. A kereskedők részéről az általános üzemeltetés mellett a tároláshoz kapcsolódnak jelentős költségek. A másik oldalról az is igaz, hogy a fizikai nemesfém hosszútávra szóló kiegészítése a befektetési portfólióknak, nem jellemző, hogy valaki naponta ad-vesz belőle.

Évek óta magas a kereslet, nem bírják a tempót a bányák

Az Erste elemzése szerint már ötödik éve magasabb az ezüstkereslet a -kínálatnál. A tavaly indult, gyorsuló áremelkedéshez ezen túl az ipari felhasználók készletfelhalmozása is hozzájárult, arra készülve, amikor a piacon hiány mutatkozik a fizikai ezüstből (volt erre példa tavaly), ne érje őket termeléskiesés.

A fontosabb felhasználók:

napelemgyártók

mobiltelefon-gyártók

félvezetőgyártók

hadiipar

A pluszkereslet miatt 2025 végén több alkalommal elvált a fizikai és az ügynevezett papírezüst ára, természetesen az előbbi javára, akár 5-10 százalékot is elért a prémium. (A papírezüst egy egyszerű befektetési termék, pénzügyi eszköz, a fizikai ezüst árfolyamát lekövető ETF, vagy határidős szerződés.)

Az ipari kereslet külön-külön nem jelentős, egy mobiltelefonhoz például csak néhány gramm kell, de ha ezek a cégek hirtelen az 1-2 éves készletüket egyszerre akarják megvenni a piacon, az durva áremelkedést vált ki, ennek jeleit láthattuk december-januárban.

Az Erste szakértői szerint önmagában az ipari összkereslet magasabb az ezüstbányák termelésénél, de a piacon vevőként jelen vannak a befektetési céllal vásárlók, illetve az ékszerészek is.

Ennek elemére korrekció előbb utóbb biztosan lesz az ezüstpiacon, kérdés mikor jön el az a pillanat, amikor az ipari felhasználók kereslete a készletfelhalmozások után hirtelen leesik és egyedül a spekulánsoknak kellene tartaniuk az árfolyamot. A jelenlegi szint egyébként már több szereplőnek fájdalmas lehet, a napelemgyártáshoz jelentős mennyiségű ezüst kell, 130 dollár körüli unciánkénti áron az ő profitjuk akár nullára csökkenhet.

Veszi az ezüstöt a Samsung, mintha nem lenne holnap

Szintén az Erste írt arról, hogy az ezüst drasztikus áremelkedését a Samsung új szuper-akkumulátorának megjelenése is magyarázhatja. A dél-koreai gyártó új szilárdtest lítium akkumulátorainak anódja ugyanis ezüst-szén kompozit anyagból készül. A tömeggyártás jövőre indulhat, a Samsung terméke cellánként 5 gramm ezüstöt tartalmaz, ami járművenként 1 kg.

Ha széleskörűen elterjed, például az EV piacon eléri a 20 százalékos részesedést, az évente 16 ezer tonna pluszkeresletet generálna. Nem véletlen az a pletyka, hogy a világpiacon jelenleg a Samsung a legnagyobb felvásárló, a cég még az új akkumulátor piacra dobása előtt igyekszik felhalmozni a lehető legtöbb ezüstöt.