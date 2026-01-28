Jurij Uszakov szerint Donald Trump újfent szorgalmazta, hogy Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin találkozzanak egymással. Szerinte azonban az orosz elnök korábban többször is elmondta az újságíróknak, hogy ha készen áll a párbeszédre, akkor egyedül is eljöhet.

Hangsúlyozta, meghívják őt Moszkvába, a munkához szükséges feltételeket és a biztonságát pedig garantálni fogják – mondta az orosz elnök tanácsadója a RIA Novosztyi szerint.

Korábban Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arról beszélt, hogy Zelenszkij kész személyes találkozót folytatni Putyinnal, hogy megvitassák a területi kérdéseket és a zaporizsjai atomerőmű sorsát.

Szombaton az Egyesült Arab Emírségekben lezárultak a kétnapos zártkörű biztonsági megbeszélések, amelyeken Moszkva, Washington és Kijev képviselői vettek részt. A felek az orosz hírügynökség szerint megvitatták az Egyesült Államok béketervének megoldatlan kérdéseit. Az új tárgyalási fordulóra a jövő héten kerülhet sor.