Jurij Uszakov szerint Donald Trump újfent szorgalmazta, hogy Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin találkozzanak egymással. Szerinte azonban az orosz elnök korábban többször is elmondta az újságíróknak, hogy ha készen áll a párbeszédre, akkor egyedül is eljöhet.
Hangsúlyozta, meghívják őt Moszkvába, a munkához szükséges feltételeket és a biztonságát pedig garantálni fogják – mondta az orosz elnök tanácsadója a RIA Novosztyi szerint.
Kapcsolódó
Korábban Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arról beszélt, hogy Zelenszkij kész személyes találkozót folytatni Putyinnal, hogy megvitassák a területi kérdéseket és a zaporizsjai atomerőmű sorsát.
Szombaton az Egyesült Arab Emírségekben lezárultak a kétnapos zártkörű biztonsági megbeszélések, amelyeken Moszkva, Washington és Kijev képviselői vettek részt. A felek az orosz hírügynökség szerint megvitatták az Egyesült Államok béketervének megoldatlan kérdéseit. Az új tárgyalási fordulóra a jövő héten kerülhet sor.
Területért biztonság - Trump tényleg újabb követeléssel szorítja sarokba Zelenszkijt?Akkor kaphat Ukrajna biztonsági garanciákat az Egyesült Államoktól, ha teljesen kivonul Donbaszból - jelentette névtelen forrásokra a Financial Times. A Fehér Ház ugyanakkor határozottan cáfolta az állítást.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!