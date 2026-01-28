Az orosz alapítású Dodo Pizza, a világ egyik leggyorsabban növekvő pizzérialánca és az éttermeik száma alapján a top 10 nemzetközi pizzamárka egyike, Magyarországot választotta következő európai terjeszkedési célpontjául.

A belépés a Pizza Me-vel kötött mesterfranchise-megállapodáson keresztül valósul meg, az orosz gyorsétteremlánc az első három évben legalább 10 étterem megnyitását tervezi Magyarországon, a hosszabb távú cél akár 30 egység tíz éven belül - írta a 24.hu.

A Dodo Pizzát 15 évvel ezelőtt alapították Moszkvában, és ma már több mint 1300 éttermet üzemeltet világszerte, 26 országban, Európában, Ázsiában, Afrikában és a Közel-Keleten, és Magyarország szomszédainál - Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia - is jelen van.

A vállalat szerint Magyarország közel 10 millió lakosával és évi mintegy 15 millió turistával vonzó célpont a nemzetközi gyorsétteremláncok számára. A piac különösen erős a házhozszállításra és digitális rendelésre épülő üzleti modellek számára, amelyre a Dodo Pizza globális stratégiája is támaszkodik.