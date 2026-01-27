Hiba lépett fel a pénzintézet bankautomatáinál és díjat számoltak fel az amúgy ingyenes készpénzfelvételek esetében is - hívta fel a figyelmet honlapján az OTP Bank.

"Egy technikai probléma miatt a 2026. január 26-án indított készpénzfelvételek esetében előfordulhatott, hogy ATM-jeink olyan kártyák esetében is felszámoltak ATM-használati díjat, amelyek esetében ez nem volt indokolt"

- írták.

Hozzátették, hogy a rendszer működése már helyreállt.

A tévesen levont díjakat automatikusan visszautalják az érintettek számlájára - hangsúlyozta a bank.

Február 1-jétől egyébként valamennyi ATM-ben 300 ezer forintra nő a havi ingyenes készpénzfelvételi limit. A megemelt összeget az eddigiekhez hasonlóan továbbra is legfeljebb két részletben lehet díjmentesen felvenni a bankautomatákból.

Érdemes azonban tudni, hogy nem mindenki élhet ezzel a lehetőséggel: azoknál, akik alapszámla típusú bankszámlával rendelkeznek, továbbra is megmarad a havi 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételi korlát.