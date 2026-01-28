Montenegró üzemanyaghiánnyal nézhet szembe a régiószerte zajló tüntetések és Bar kikötővárosának blokádja miatt. A kamionosok azok ellen a bevezetett szabályok miatt tiltakoznak, amelyeket az EU-ba való belépésre vonatkozó korlátozó szabályok miatt vezettek be, amely komoly szankciókat hozhat a schengeni tartózkodási korlátok túllépése miatt – írta a Reuters.

Az országba – ahol nincs saját olajfinomító kapacitás - Bar kikötőjébe érkezik a tengerentúlról érkező üzemanyag-import.

A hétfőn kezdődött határzárak Szerbiában, Boszniában, Montenegróban és Észak-Macedóniában leállították a közlekedést egy kritikus közúti folyosón, amely összeköti az EU-t Törökországgal és a Közel-Kelettel.

A montenegrói energiaügyi minisztérium kedden késő este kiadott közleményében azt közölte, hogy információkat kért az olajtársaságoktól a készletekről, valamint arról, hogy mennyi idő alatt tudják fenntartani a rendszeres üzemanyag-ellátást.

Azt közölték, hogy

a jelenlegi készletek gyakorlatilag a benzinkutakon elérhető üzemanyagra csökkentek, ami a piac működését már csak néhány napig teszi lehetővé.

A minisztérium arra is kérte az embereket, hogy kerüljék a túlzott mennyiségű üzemanyag vásárlását a benzinkutaknál.

A montenegrói rendőrség korábban azt nyilatkozta, hogy a kamionosoknak csütörtök délig van engedélyük tüntetni.

A kamionosok a schengeni övezetben való tartózkodás meghosszabbítását követelik, mert a szállított nagy mennyiségű áru miatt gyorsan elérik a látogatási korlátot.