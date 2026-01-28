Országosan összesen 15 ezer óriásplakáthely van, azonban az ellenzéki jelöltek szinte sehol sem jutnak hozzá ezekhez. Többeknek például egyetlen óriásplakátja sem lesz kint az áprilisi választásig - hangzott el az RTL Híradóban kedden este.

A nagy és kis cégeknél egyaránt voltak próbálkozások, de gyakorlatilag sehonnan nem jött válasz - számolt be Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki szerint ez a helyzet sok-sok éve jellemző. Egy ellenzéki párt ugyan kaphat néhány plakátot, de csak ott és annyit, amennyit a hatalom megenged - tette hozzá.

Csárdi Antal független képviselőnek is hasonló tapasztalatai vannak: három cégtől kért ajánlatot, ebből kettő arról tájékoztatta, hogy már nincsenek szabad plakáthelyek, az egyik pedig nem is válaszolt.

A Momentum Mozgalom szerint nekik a választásokig nem lesznek óriásplakátjaik, mivel a plakáthelyek lefoglalását minimum fél évvel korábban kell megszervezni.

A Demokratikus Koalíció (DK) körülbelül 8-900 plakátot tudott lefoglalni, ami az összes plakát mindössze 5-6 százaléka. A párt országgyűlési képviselője, Rónai Sándor szerint a Fidesz plakátjai nyomasztó túlsúlyban lesznek.

Az RTL szerette volna megtudni, hány óriásplakát-helyet foglalt le a Fidesz és a kormány, de a Kormányzati Tájékoztatási Központ azt közölte, hogy a kabinet egy ügynökségen keresztül hirdet, közvetlen kapcsolatuk plakátcégekkel nincs, így az elosztásról sincs információjuk.