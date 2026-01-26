A listából világossá válik, hogy nincsenek nagy változások az eddigiekhez képest, hiszen a bankszámlára érkező ellátások általában minden hónap 12. napján íródnak jóvá, míg a nyugdíj postai kifizetés 2026-ban is jellemzően 15-e és 30-a között történik meg – írja a Hóvége.hu.

Mind ezek ellenére több okból is nem éri meg a nyugdíj postai kifizetése 2026-ban:

ma már gyakorlatilag muszáj átutalással vagy bankkártyával fizetni a legtöbb helyen, illetve megoldható máshogy is, azonban ez sokszor körülményesebb. Ilyen a telefonszámla vagy a rezsi befizetése. Ezeket aránytalanul egyszerűbb például internetbankon keresztül fizetni, mint készpénzben az ügyfélszolgálaton vagy a postahivatalokban. A körülményeket tovább nehezíti, hogy rengeteg posta zárt be az utóbbi években. Készpénz felhalmozás: sok helyen kifejezetten nem ajánlott jelentős mennyiségű készpénzt maguknál tartani. Már pedig, ha a nyugdíjak alacsonyak is, egy nyugdíjas számára az egész havi betevője, bizony jelentős összeg. Az átutalás sokkal biztonságosabb.

Természetesek mind ezek ellenére, 2026-ban is van lehetőség a nyugdíj postai úton történő kifizetésére.

2026-ban az idősek megkapják a tavalyi évre vonatkozó 13. havi nyugdíjat, és a 14. havi nyugdíj első részletét. Erre a februári rendes nyugdíjjal egyszerre lehet számítani. Akinek a számlájára jön, annak február 12., akinek készpénzben, annak február 15-28 között várható az összeg.