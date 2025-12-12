A KSH friss adatai szerint tavaly decemberben újra berobbant a belföldi turizmus: a forgalmat leginkább a vidéki szálláshelyek húzták, ahol egyre többen választják a pihentető, wellness-programokkal teli karácsonyozást az otthoni készülődés helyett – írja a Pénzcentrum.

A trend 2025-ben is folytatódik: a vidéki hotelek közel teltházas ünnepi időszakra készülnek.

A statisztikák alapján 2024 decemberében 1,3 millió vendég 2,9 millió vendégéjszakát töltött el Magyarországon, ami 11 százalékos vendégszám- és 8,4 százalékos vendégéjszaka-emelkedést jelent 2023-hoz képest.

Bár a belföldi vendégéjszakák csak minimálisan, 0,6 százalékkal nőttek, a külföldi vendégek száma 15 százalékkal ugrott meg. A vendégéjszakák 71 százaléka kereskedelmi szálláshelyen realizálódott, ahol a forgalom 5,4 százalékos pluszt hozott.

A szakértők szerint a belföldi utazások motorja továbbra is a vidék: a vidéki wellness-szállodákba szinte kizárólag magyar családok érkeznek az ünnepi időszakban, míg Budapesten elsősorban a külföldiek dominálnak.

Mit hozhat 2025 karácsonya?

A tavalyi növekedés és az előfoglalások alapján a szakma biztosra veszi, hogy 2025 decemberében is teltházközeli forgalom várható – főleg karácsony és szilveszter között. A magyar családok egyre inkább a kényelmet és a közös élményeket választják a stresszes otthoni készülődés helyett.

A szállodavezetők szerint a legnagyobb vonzerő, hogy nem kell főzni, takarítani, szervezni – a vendégeket kész programok, ünnepi menük és wellness élmények várják.

Sok esetben pedig a szállodai karácsony ára már nem is magasabb az otthon töltött ünnep teljes költségénél.

A Pénzcentrum által megkérdezett szállodák egyöntetűen arról számoltak be, hogy a karácsonyi időszakra már most alig találni szabad szobát.

Karácsonyi időszakban gyakori a minimum éjszakaszám, az előrefizetés, és a szolgáltatások is eltérhetnek a megszokottól. Klemm Balázs, a Hotel & More Group vezérigazgatója szerint érdemes a kifejezetten ünnepi csomagajánlatokat keresni, mert ezekben programok, meglepetések és kedvezmények is vannak.

Általánosan 15–30 százalékos felárral számolnak a hotelek – de a kereslet is óriási.

A szállodák animációs programokkal, zenés estékkel, puncs- és forraltbor-kóstolókkal várják a vendégeket. A spa-kezelések iránt hatalmas a kereslet.

Bakos Ágnes, a Büki Gyógyfürdő kommunikációs munkatársa szerint télen különösen népszerűek a meleg olajos, lávaköves és aromaterápiás masszázsok.