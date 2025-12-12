A Számlázz.hu összegyűjtötte, milyen fontos határidők lesznek 2026-ban. A lista azoknak az alanyi adómentes átalányadózóknak készült, akiknek nincsenek külföldi ügyleteik és munkavállalóik. Ők általában kisvállalkozók, akik 2026-ban sem lépik át a 20 millió forintra emelkedő alanyi adómentes keretet (2025-ben még 18 millió forint ez a limit.).

2026. január 12.: Eddig kell befizetni a 2025-ös év negyedik negyedévre vonatkozó szja-előleget, valamint a 2025-ös év negyedik negyedévére vonatkozó tbj-t (társadalombiztosítási járulék) és a szocho-t (szociális hozzájárulási adó), valamint be kell nyújtani az utolsó negyedévi 2558-as bevallást.

2026. március 16.: Ekkor esedékes az ipa (iparűzési adó) előleg befizetése normál iparűzési adómegállapítást választóként. A határidő minden évben március 15., az azonban 2026-ban is munkaszüneti nap, így a következő munkanapig van időnk rendezni a díjbefizetést.

2026. március 31.: Eddig kell teljesíteni a 2026 előtt induló egyéni vállalkozóknak a kamarai hozzájárulási díj befizetését, ami 2026-ban továbbra is ötezer forint.

2026. április 13.: A 2026-os év I. negyedévre vonatkozó szja-előleg, valamint a 2026-os év I. negyedévére vonatkozó tbj és a szocho befizetési határideje, valamint be kell nyújtani az első negyedévi 2658-as bevallást. A határidő április 12., azonban az vasárnapra esik, tehát munkaszüneti nap, így a következő munkanappal számolhatunk.

2026. május 20.: A 2025-ös szja-bevallás határideje. Átalányadózó egyéni vállalkozóként mindenképpen ki kell egészíteni az adóhatóság által készített szja-bevallás tervezetet az egyéni vállalkozói adatokkal.

2026. május 31.: Az iparűzési adóbevallás (25HIPAK) határideje, valamint ekkor esedékes az ipa-előleg befizetése is azoknak, akik az egyszerűsített, sávos adózást választanak.

2026. július 13.: Eddig kell befizetni a 2026-os év II. negyedévre vonatkozó szja-előleget, valamint a 2026-os év II. negyedévére vonatkozó tbj-t és a szocho-t, emellett be kell nyújtani a 2658-as bevallást. A határidő 07.12., azonban a vasárnap miatt plusz egy napunk van a teljesítésre.

2026. szeptember 15.: ipa-előleg fizetési határidő azoknak, akik nem egyszerűsített, sávos adózást választanak.

2026. október 12.: Eddig kell befizetni a 2026-os év III. negyedévre vonatkozó szja-előleget, valamint a 2026-os év III. negyedévére vonatkozó tbj-t és a szocho-t, és be kell nyújtani a 2658-as bevallást.

2027. január 12.: Habár ez már nem 2026-ban esedékes, de még a 2026-os évhez kapcsolódó kötelezettség: a 2026-os év negyedik negyedévre vonatkozó szja-előleget, valamint a 2026-os év negyedik negyedévére vonatkozó tbj-t és a szocho-t kell eddig befizetni, valamint be kell nyújtani a 2658-as bevallást.