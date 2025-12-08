Franciaország visszaszolgáltatott Mongóliának egy onnan tíz éve ellopott dinoszaurusz csontvázat – közölték vasárnap a francia hatóságok. Egy két lábon járó Tarbosaurus bataar csontvázáról van szó, amelynek példányai akár tizenkét méter hosszúra is megnőhettek. Ez a faj egykor a mai Mongólia és Kína egyes részeinek árterületein vadászott más nagytestű dinoszauruszokra.

A francia vámhatóság 2015-ben foglalta le a dinoszaurusz-csontvázat és Mongóliából származó további 217 őskövületet. A leleteket, amelyek becsült értéke körülbelül 6 millió euró (2,3 milliárd forint), visszaadták a közép-ázsiai országnak.

„A mai napon ennek a rendkívüli Tarbosaurus bataar csontváznak és több mint kétszáz, a hatóságaink által lefoglalt fosszíliának a visszaadásával Mongóliának Franciaország egyértelműen megmutatta elkötelezettségét az illegális műkincs-kereskedelem elleni küzdelem iránt”

– idézi az MTI Jean-Noël Barrot francia külügyminisztert. Hozzátette, hogy a csontváz illegális ásatásokból származik a Góbi-sivatagból, és Dél-Koreán keresztül csempészték Franciaországba.

A Tarbosaurus a Tyrannosaurus ázsiai „unokatestvére”, rokonságukat mutatja, hogy nagy koponyával és nagyon kicsi karokkal rendelkeztek.