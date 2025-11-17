Emelkedő árbevételről számolt be harmadik negyedéves jelentésében az Alteo, a csoport árbevétele 16 százalékkal haladta meg a tavalyi számokat. A 87 milliárd forintra emelkedő bevételi adatokat leszámítva a jelentés nem sok pozitívumokat tartalmaz: kedvezőtlen fejlemény például, hogy a kiegyenlítő piacon időszakosan drasztikus költségoldali áremelkedés volt tapasztalható, valamint júliustól számottevően csökkentek a rendszerszintű kapacitáspiacon elérhető bevételek.
Az első kilenc hónapban az Alteo 11,8 milliárd forint EBITDA-t ért el (20 százalékkal kevesebb, mint tavaly), ebből a harmadik negyedév 3,8 milliárd forintot hozott. Ezen a profitsoron az első kilenchavi számok elmaradtak az előző évitől elsősorban a stratégiai növekedéshez kapcsolódó költségek növekedése és az energiatermelés és – menedzsment szegmens piacain realizálható marzsok csökkenése miatt.
Az első kilenc hónap nyeresége 2,7 milliárd forint lett, ami 68 százalékkal alacsonyabb a tavalyi értéknél.
A kedvezőtlen piaci tendenciákat így foglalta össze a menedzsment:
A kiegyenlítő energia szolgáltatások terén a piaci verseny fokozódásával egyidejűleg új kapacitások jelentek meg a piacon és emellett jelentős költségnövekedés figyelhető meg. Az időjárási kilengések miatt bekövetkező menetrendi eltérések rendszerszinten is kiugró kiegyenlítőenergia-szükségletet okoznak, mely nem szokványos árak kialakulásához is vezethet nemcsak bevételi, hanem költségoldalon is. A hulladékgazdálkodásban is nagymértékű költségoldali kihívás jelentkezett elsősorban a bérköltségek emelkedéséből adódóan.
A jelentés közzététele után az Alteo-papírok árfolyama lefordult, a pénteki záróértékhez képest 1,9 százalékkal csökken az árfolyam.
