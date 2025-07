Június végén a lakossági állampapírral rendelkező ügyfelek száma Magyarországon 767 672 fő volt, ami a 2024 év végi szinthez képest közel 48 ezerrel kevesebb lakossági állampapír ügyfelet jelent – derült ki az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) tájékoztatójából.

Ez azonban nem jelentette a számlák megszűnését – hangzott el az Economx kérdésére az ÁKK szerdai háttérbeszélgetésén: arról van szó csupán, hogy ezeken a számlákon a hónap végén nulla forint volt az egyenleg.

Ők azok az ügyfelei lehetnek a kincstárnak, akik ideiglenesen nem állampapírokban tartják megtakarításaik egy részét, vagy korábban csak a kiugróan magas Prémium Magyar Állampapír kamatok (tavaly ezek a kötvények 18-19,5 százalék kamatot termeltek) miatt léptek be a lakossági állampapír piacra, idén viszont már máshol fektettek be.

A jelenlegi számlatulajdonosok közt is van több, akinek egymilliárd forintnál is nagyobb a kincstárnál vezetett állampapír-portfólió piaci értéke, de hogy ők mennyien vannak és hogyan állnak most az egyenlegek, arról nem adhat ki információt az ÁKK.

Állampapírok: nem nekünk készültek, mégis visszük őket ezerrel Ahogy az év első felében szinte már az összes Prémium Állampapír kamata leesett, úgy nőtt folyamatosan a lakosság érdeklődése a Fix és a Bónusz papírok mellett az intézményi kötvények iránt.

Egyébként a kibocsátó is úgy látja, a lakossági állampapírpiacon fontos időszak zárult le az első félévben. Az év elején még 7000 milliárd forintos Prémium Állampapír állomány jelentősen csökkent, de ebben nem volt meglepetés, sőt a várakozásoknak lényegében megfelelő döntést hoztak, akik eladták az ilyen típusú inflációkövető papírjaikat, miután azok kamatlába sorozatonként eltérően 4-5 százalék közé esett vissza.

A lakossági állampapírok és a lakossági tulajdonú intézményi állampapírok becsült együttes állománya a félév végére 13 289 milliárd forintra emelkedett, ez 397 milliárd forinttal haladta meg a december végi értéket.

Lakossági kézben lévő állampapírok mennyiségének alakulása.

Tízezer milliárdos újratervezés

Mindenesetre közel 10 ezer milliárd forintos volt az az állampapír vagyon, amivel kapcsolatban érdemes volt újratervezni: 7000 milliárd az év eleji PMÁP állomány, 1800 milliárd az utánuk kifizetett kamat, a többi pedig az idén már lejárt, vagy az év második felében lejáró PMÁP tőke.

Akik arra számítottak, hogy a PMÁP kamatok esése, átárazódása miatt a teljes lakossági állampapír állomány vissza fog esni és súlyos százmilliárdok hagyják el a lakossági piacot, nagyot tévedtek.

Átrendeződés történt csupán:

a PMÁP-ban lévő tőke csökkent 2529 milliárd forinttal;

a Fix és Bónusz kötvényekben viszont 2676 milliárddal nőtt a megtakarítás;

fél év alatt a PMÁP-állomány több mint 30 százalékát adták el a befektetők vagy cserélték más állampapírra.

Nagyon erős az intézményi piac

Az ÁKK elnök-vezérigazgatója, Hoffmann Mihály elmondta: az első félévben nagyon volatilis volt a globális befektetői piac, erősen ingadozott a kockázatvállalási hajlandóság. Így szerinte nem kis eredmény és nem is triviális, hogy a költségvetés finanszírozása végig biztosított volt.

Utóbbihoz mind a három pillér hozzájárult:

a lakosság;

az intézményi befektetők;

és devizakötvények útján való finanszírozás.

A legstabilabb az intézményi forintpiac: az állampapír aukciókon kicsivel 2 feletti, a diszkontkincstárjegy aukciókat majdnem kétszeres idén eddig a fedezettség, vagyis az első félév alatt végig erős volt a kereslet a magyar állampapírokra (nem kis részben a magas hozamuk miatt).