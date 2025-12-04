A héten a Magyar Telekom közölte, hogy a VoLTE roaming szolgáltatás hároméves évfordulójára számos mérföldkövet ért el a vállalat, ez pedig lehetővé tette, hogy elkezdjék a 2G hálózatuk lekapcsolását.

Ennek értelmében egy megállapodás keretében a Telekom januártól fokozatosan, lépcsőzetesen áttereli 2G-s forgalmát a Yettel hálózatára, a sajátját pedig lényegében lekapcsolja – írja a HWSW.

A 3G hálózatot már egy ideje mindegyik hazai szolgáltató lekapcsolta, a 2G-t azonban messze nem ilyen egyszerű csak úgy kihúzni a falból: nem csupán a nagyon régi nyomógombos telefonok, hanem az online pénztárgépek, flottakezelő rendszerek és számos riasztó- és biztosítóberendezés valamint banki infrastruktúra használja.